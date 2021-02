Lotta Udnes Weng fikk den siste skiathlon-plassen i VM

Lotta Udnes Weng ble prioritert foran tvillingsøster Tiril og får gå lørdagens 15 kilometer med skibytte i VM.

– Det har vært en durabelig omkamp om den siste plassen, sa landslagstrener Ole Morten Iversen på landslagets pressekonferanse fredag morgen.

Han refererte til at tvillingsøstrene stilte på NRK med påsminket blåveis og bandasjert hånd etter at de krasjet i hverandre under VM-sprinten torsdag. Krasjet gikk utover Lotta, som truet med å gi søsteren bank etter rennet. Tiril endte siste i sprintfinalen.

Lotta Weng får med seg Therese Johaug, Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm og Anne Kjersti Kalvå på start. De to sistnevnte får begge sine internasjonale mesterskapsdebuter på seniornivå.

