Lotta Udnes Weng sprintet til seier på Beitostølen

Lotta Udnes Weng utklasset konkurrentene i avslutningen og vant sprinten i langrennsløpernes sesongåpning på Beitostølen.

Nes-løperen avgjorde løpet opp den siste motbakken. Inn mot mål var ingen i nærheten av henne. Nærmeste utfordrer, Ane Appelkvist Stenseth, ble slått med 2,55 sekunder.

– Jeg hadde ikke forventet å vinne her i dag. Men jeg følte meg bra på stakingen og måtte bare «gunne» på det jeg var god for på slutten, sa Weng til NRK.

Tredjeplassen gikk til Anna Svendsen fra Tromsø. Deretter fulgte Mathilde Skjærdalen Myhrvold, Anikken Gjerde Alnæs og Ingrid Andrea Gulbrandsen.

Stenseth hadde beste tid i prologen foran Svendsen.

– Lotta var sterk. Men jeg er ikke overrasket over det. Hun viste gode takter på samling for et par uker siden, sa Stenseth.

(©NTB)

