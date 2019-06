Louis van Gaal usikker på Solskjær-ansettelsen: - Ikke alltid det er et godt valg

Den nederlandske trenerlegenden åpner opp om sin tid som sjef for de røde fra Manchester.

Tidligere Manchester United-sjef Louis van Gaal forteller at han ble overrasket da hans tidligere klubb valgte å ansette Ole Gunnar Solskjær. Den legendariske nederlenderen åpnet om sine tanker rundt de rødkledde i et lengre intervju med The Guardian.

Der kunne han blant annet fortelle at han ikke bar nag til hans arvtager i United, José Mourinho, til tross for at det var han som tok over etter at United valgte å sparke Van Gaal.

Da Mourinho selv fikk sparket var det 46-åringen fra Kristiansund som fikk i oppdrag å lede United videre.

Usikker på Solskjær

Den permanente ansettelsen av Solskjær, etter den gode starten i United, var alt annet enn forventet, mener Van Gaal.

- Som god spiller, så betyr det ikke at du blir en god trener eller en god teknisk direktør. Det er mer eller mindre det som skjer med Solskjær nå, tidligere United-spillere, «gamlegutta-nettverket». Det er ikke alltid et godt valg, sier Van Gaal.

GOD START: Ting så bra ut for Ole Gunnar Solskjær i starten av treneroppholdet på Old Trafford. Foto: Andrew Yates (Reuters)

- Jeg ble veldig overrasket (over at han fikk jobben) til tross for den gode starten.

Solskjær ble, som kjent, først ansatt på midlertidig basis etter at Mourinho fikk sparken like før julen i 2018. Etter å ha ledet United-oppover på tabellen begynte spekulasjonene om hvorvidt United ville ansette ham på fulltid.

Etter å ha sendt United videre i Champions League på mirakuløst vis mot storlaget Paris Saint-Germain tok det ikke lang tid før Solskjær ble bekreftet som Uniteds nye sjef.

Van Gaal er usikker på om Solskjær holder det nivået som er nødvendig for å lede en klubb som United.

- Manchester United er en av verdens største klubber og de trenger en trener med erfaring, ikke en trener som har trent et eller to lag på lavere nivå, tordner det fra den mektige nederlenderen.

I sin tid som United-trener ledet Van Gaal de rødkledde tilbake inn i Champions League, og avsluttet sitt opphold i United med å vinne klubbens første FA-cup i 2016. Det var klubbens første FA-cuptittel siden 2004.

Nederlenderen ankom United etter å ha ledet det nederlandske landslaget til bronsemedalje under VM i Brasil i 2014.





Slakter United

Han er klar på at det er mye som må endre seg innad i Manchester United dersom de kan håpe på en plass blant de neste i Europa igjen.

- Jeg mener du må endre organisasjonsstrukturen i Manchester United fordi nå er balansen mellom fotballavdelingen og den kommersielle avdelingen helt feil. Den sklir over i det kommersielle, sier Van Gaal.

Han forteller at under sesongoppkjøringene i USA var det et press på at United skulle spille mange kamper på kort tid grunnet det kommersielle ansvaret klubben hadde, men at det ikke var fordelaktig for ham som fotballtrener.

Heller ikke på rekrutteringen av spillere er United i verdensklasse, mener mannen med erfaring både i Barcelona og Ajax.

- Organiseringen i United gjør at de ikke kan få på plass de beste spillerne, mener jeg. Når det kommer til fostre frem egne spillere, så kan du ikke si at dyrkingen av eget talent i United er spesielt god.

- Hvor mange spillere kommer gjennom systemet, spør nederlenderen retorisk.

Van Gaal ble i sin tid kjent for å spille kjedelig fotball i United, men selv forklarer han at spillestilen kom som et resultat av at United rett og slett ikke hang med i tiden og utviklingen.

- Spillerne i Manchester City, Tottenham, Chelsea og Arsenal var bedre. Så hva skal jeg gjøre? Vi angrep. Vi forsvarte oss ikke, og vi så etter taktiske løsninger som var tilpasset spillerne våre, forklarer Van Gaal.

- Dette er hvorfor, i deres øyne, vi spilte «kjedelig fotball». Vi hadde ikke nok kreative spillere som kunne påvirke balltempoet og gjør at vi kunne spille mer i lengderetningen. Men det var bedre enn å «parkere bussen», sier Van Gaal.

Champions League-vinneren fra 1996 har etter oppholdet i United ikke trent noe annet lag. I 2018 bekreftet han til nederlandsk presse at han har valgt å gi seg som trener på toppnivå.