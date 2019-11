Lovren reddet Liverpool fra sjeldent hjemmetap

Liverpool var i trøbbel hjemme mot Napoli. Da dukket Dejan Lovren opp og sørget for 1-1 i onsdagens mesterligamøte på Anfield.

Den regjerende mesterligavinneren var i trøbbel hjemme mot italienerne, men hodestøtet sørget for at Liverpool fortsatt leder gruppe E før siste runde. Da skal de røde til Østerrike for å møte Erling Braut Haaland og Salzburg.

Liverpool topper tabellen med ti poeng, ett mer enn Napoli som møter tabelljumbo Genk hjemme i siste runde. Salzburg med sju poeng har fortsatt muligheten til å gå videre.

Med seier i Østerrike sikrer Liverpool gruppeseieren, med tap er de trolig ute av turneringen. Så lenge Napoli gjør jobben hjemme mot Genk, vil det avgjøres på innbyrdes oppgjør hvem som går videre av Salzburg og Liverpool dersom østerrikerne vinner. Oppgjøret på Anfield tidligere i høst endte 4-3 til hjemmelaget.

Liverpool var lenge svake onsdag, men gjorde nok til å unngå et sjeldent hjemmetap. De fikk riktig nok ikke seieren som ville sikret gruppeseier allerede før siste kamp. Engelskmennene ser ut til å mislike å møte Napoli. I Italia tidligere i høst ble det 0-2-tap.

Tidlig skade

Liverpool fikk en blytung start på onsdagens nøkkeloppgjør. Et snaut kvarter var spilt da Fabinho ble liggende nede med skade. Brasilianeren har vært en viktig brikke for Jürgen Klopp, men måtte kaste inn håndkleet tidlig mot Napoli.

– Jeg er overrasket over at jeg ikke har fått noen spørsmål om Fabinhos skade. Det var dagens nøkkelpunkt. Han er av våre viktigste spillere og måtte gå av etter noen få minutter. Gini (Georginio Wijnaldum) spilte fantastisk bra, men det er ikke bra å miste en så viktig spiller, sa Klopp til Viaplay.

Han presiserte samtidig at han ikke vet hvor ille Fabinhos skade er ennå.

Da spillet først kom i gang igjen, lå ballen i nettet bak Alisson. Dries Mertens ble spilt fri og hamret Napoli i ledelsen med en flott avslutning etter 21 minutter. I samme situasjon fikk Virgil van Dijk seg en smell, og VAR vurderte om den var nok til at scoringen skulle bli annullert, men dommeren vinket spillet videre etter noen minutter.

Liverpool ville sikre gruppeseieren med tre poeng mot Napoli, men det var svært lite som stemte for de røde før hvilen. Først i sluttminuttene begynte noen av kombinasjonene å sitte, og laget skapte noen farligheter.

Liverpool-press

Ti minutter etter hvilen fikk Roberto Firmino servert en god målsjanse. Napoli-keeperen glapp ballen, men brasilianeren klarte ikke å finne nettmaskene med avslutningen. Også en ellers rolig Mohamed Salah fikk en god mulighet. Han fikk skyte upresset fra 16 meter, men rett på keeper.

20 minutter i omgangen var lagene like langt. En Liverpool-corner fant midtstopper Dejan Lovren som stanget inn utligningen.

Hjemmelaget styrte alt utover i den andre omgangen, men klarte ikke å krige inn det avgjørende målet. Liverpool har vært glimrende til å vinne kamper på tampen denne sesongen, men mot Napoli ble det med ett poeng.

