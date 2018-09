Löw avviser blankt Özil-retur til landslaget

Tysklands landslagssjef Joachim Löw ser ingen mulighet for at Arsenal-stjernen Mesut Özil igjen kan trekke på seg den tyske landslagsdrakta.

Özil opplyste i juli at han er ferdig med landslagsspill. Avgjørelsen ble tatt etter at Tyskland var slått ut av sommerens fotball-VM i Russland.

Özil beskyldte også personer i Tysklands Fotballforbund (DFB) for rasisme og diskriminering.

Löw har på sin side bekreftet at Premier League-profilen tok beslutningen om å stoppe på landslaget uten å ha snakket med ham først.

– Jeg tror alt er sagt om den saken. Når en spiller offentliggjør at han gir seg på den måten, tar du ham ikke ut i troppen åtte eller ni uker senere, sier landslagssjefen ifølge Sky Sports.

– Spillere som har gitt seg har ingen rolle å spille på dette laget i framtiden. Han sa han ikke ville spille og luftet tankene han hadde med oss, og da forstår jeg ikke hvorfor vi skal snakke videre om dette, tilføyer han.

Landslagssjefen er krystallklar på at Özils tid som tysk landslagsspiller er over. Samtidig understreker Löw at han har oppnådd mye sammen med Arsenal-stjernen, og at han ønsker å ha kontakt med ham også i tiden som kommer.

Özil skal imidlertid ikke ha besvart landslagssjefens telefonoppringninger.

Tyskland møter Frankrike i nasjonsligaen torsdag.

(©NTB)

Mest sett siste uken