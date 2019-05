Löw innlagt på sykehus, mister viktige kamper

Joachim Löw er under behandling på sykehus og blir ikke å se på trenerbenken under de tyske fotballherrenes kommende EM-kvalifiseringskamper.

Tyskland møter Hviterussland 8. juni og Estland tre dager seinere.

Fredag opplyser Tysklands Fotballforbund (DFB) at landslagssjef Löw er innlagt på sykehus som følge av en sirkulasjonsforstyrrelse.

Det opplyses at 59-åringen skadet seg i en idrettsrelatert episode der en blodåre kom i klem. Den tyske storavisen Bild skriver at Löw for noen uker siden skal ha mistet en vektmanual på brystkassa i forbindelse med styrketrening.

– Jeg føler meg ganske bra igjen, men må hvile litt i de neste fire ukene, sier Löw i uttalelsen fra forbundet.

– Jeg er i løpende kontakt med trenerteamet mitt, og vi skal snakke tett sammen også i forbindelse med de kommende landskampene, tilføyer han.

Assistenten Marcus Song skal lede det tyske laget sammen med Andy Köpke og Oliver Bierhoff mot Hviterussland og Estland. Löw påpeker at de tre har solid erfaring, og at laget er i de beste hender i hans eget fravær.

– Det viktigste er at «Jogi» er i topp form igjen om noen dager. Selv om han skulle føle at det beste ville være å returnere til treningsfeltet, er det definitivt mest riktig å spare seg selv, sier Bierhoff, som er sportssjef for det tyske landslaget.

