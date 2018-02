Lørdagens Premier League-rykter

Prislappen på Harry Kane skal være satt.

Spanske medier er i slaget i starten på denne helga.

Nettstedet Diario Gol mener José Mourinho har satt et krav om å få Gareth Bale (28) i retur fra Real Madrid, dersom han skal gå med på å selge stjernekeeper David de Gea (28).

Men Manchester Uniteds sisteskanse er ikke den eneste målvakta som vurderes hos de hvitkledde i den spanske hovedstaden. Goal.com hevder at også Chelseas Thibaut Courtois (25), byrival Atlético Madrids Jan Oblak (25) og Milans unge keepervidunder Gianluigi Donnarumma (18) ses på som alternativer.

Samtidig rapporterer Mundo Deportivo at Tottenham er villig til å selge Harry Kane (24), også han til Real Madrid. Forutsetningen skal være at man får 176 millioner pund, eller drøye 1,9 milliarder kroner, som betaling. I tillegg må Real Madrid bla opp dette uten å krangle på prisen.

Enkelte ryktemakere i Italia har hevdet at Chelsea er interessert i å kjøpe fri midtbanespilleren Radja Nainggolan (29) fra Roma. Nå sier belgieren ifølge Football Italia at han gjerne spiller for romerne karrieren ut.

Lyon-spiller Nabil Fekir (24) innrømmer at han har hørt om interessen fra Liverpool. Det melder i alle fall Tribal Football. Nettstedet siterer Fekir på at han vet manager Jürgen Klopp har sett ham som en mulig erstatter for Philippe Coutinho. Fekir legger dog til at det ikke har kommet noe konkret fra Liverpool-hold.

Ronald Koeman fikk sparken i Everton tidligere denne sesongen. Ifølge De Telegraaf blir treneren, som også la bak seg flere gode år som Southampton-manager, utnevnt som Nederlands nye landslagssjef i løpet av korttid.

West Hams Javier Hernández (29) erkjenner at han forsøkte å komme seg bort fra klubben i januar. Det sier mexicaneren selv til Mirror. Men på grunn av skaden til Andy Carroll, og Diafra Sakhos overgang til Rennes, ble Hernández nektet et klubbskifte.

Den tidligere Manchester United- og Bayer Leverkusen-spissen forsikrer i samme intervju at han er innstilt på å gi alt i West Ham-drakta framover. 29-åringen mener han trenger mer spilletid, også med tanke på VM med Mexico til sommeren.

