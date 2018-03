Lørdagens Premier League-rykter

Manchester-klubbene jakter stjerneduo.

Ryktene rundt Neymar vil ingen ende ta. Lørdag skriver den spanske storavisen Mundo Deportivo at brasilianeren ikke utelukker en overgang til Manchester City, dersom han skulle forlate Paris Saint-Germain. Neymar, som også har blitt koblet med en retur til Barcelona, samt Real Madrid, skal heller ikke utelukke en potensiell overgang til Manchester United, skriver avisen.

Det kan gå mot en ordentlig krig på overgangsvinduet mellom Manchester United og Manchester City til sommeren. The Sun melder nemlig at de to klubbene også jager midtstopper Jerome Boateng fra Bayern München. 29-åringen, som tidligere har spilt i City, ble trent at nåværende City-trener Pep Guardiola da han var i Bayern.

Den spanske avisen Marca hevder at Bayern München allerede planlegger livet uten superspiss Robert Lewandowski, som er koblet til Real Madrid. De skal ha lagt sitt elsk på både Tottenham-trener Mauricio Pochettino og superspiss Harry Kane. Avisen hevder at skulle den argentinske treneren ta over etter Jupp Heynckes, så åpner det døra for en Kane-overgang.

Liverpool skal være aktivt i gang med jakten på forsterkninger, og den italienske avisen TuttoSport skriver at André Gomes fra Barcelona er sterkt ønsket på Anfield. Han har tidligere blitt koblet med AC Milan, men Jürgen Klopp skal være først i køen for den portugisiske EM-vinneren.

De spanske avisene Sport og AS skriver at Real Madrid følger tett med på utviklingen rundt Marcus Rashford. 20-åringen har ikke fått like mye spilletid under Manchester United-trener José Mourinho som mange hadde forventet, hvilket har gjort at den spanske hovedstadsklubben fort kan melde sin interesse.

Lokalavisen Northern Echo hevder at dersom Newcastle skulle bli værende i Premier League, så betyr det at keeper Martin Dúbravka signerer en permanent avtale med klubben. 29-åringen ankom klubben på lån fra Sparta Praha i januar.

