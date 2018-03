Lørdagens Premier League-rykter

En retur til Premier League for den walisiske trollmann?

SkySports' La Liga-ekspert, Guillem Balagué, hevder at Real Madrid har gått lei Gareth Bale, og planlegger et salg av den walisiske lynvingen til sommeren. Tidligere har klubber som Manchester United og Tottenham, Bales tidligere arbeidsgiver, blitt koblet med en overgang for 28-åringen.

Manchester United skal stå klare til å styrke forsvaret sitt i sommer, ifølge Daily Star. De skriver at José Mourinho vurderer bud på både Samuel Umtiti i Barcelona og Raphael Varane i Real Madrid når overgangsvindet åpner til sommeren.

En som kan være på vei vekk fra Manchester United er keeperen Sam Johnstone. The Mirror skriver at den talentfulle 25-åringen er ønsket av West Ham, som er ikke ønsker å forlenge låneavtalen med Joe Hart fra Manchester City etter denne sesongen.

Det er usikkert om Raheem Sterling blir værende i Manchester City etter denne sesongen, skal vi tro The Sun. Avisen skriver nemlig at klubben er usikre på om de klarer å holde på 23-åringen etter at klubber som Barcelona og Real Madrid skal ha meldt sin interesse.

Les mer: Hun er ferdig i Sky Sports etter 18 år, men siste TV-sending vekker oppsikt

Tyske Bild skriver at Max Meyer er interessert i en overgang til Arsenal. Den tyske angriperen, som til daglig spiller i Schalke 04, har kun kontrakt ut denne sesongen med den storklubben fra Gelsenkirchen. Tidligere har Arsenal hentet Sead Kolasinac fra Schalke 04 etter endt kontrakt.

En som kan være på vei vekk fra Emirates Stadium er Jack Wilshere. Midtbanespilleren står uten kontrakt denne sesongen, og klubben har gitt midtbanejuvelen et siste kontraktstilbud, skriver The Guardian. Skulle den engelske landslagsspilleren velge å forlate Arsenal, skal lag som Everton, West Ham og Juventus stå klare til å snappe ham opp.

Everton og West Ham skal begge jage Callum Wilson fra Bournemouth, hevder The Sun. Skulle lagene ønske å sikre seg den engelske angriperen må de likevel belage seg på å betale nærmere 25 millioner pund (rundt 275 millioner kroner), skriver avisen.

Mest sett siste uken