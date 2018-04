Lørdagens Premier League-rykter

Den franske superstjernen åpner for å bli værende i sin nåværende klubb.

Det siste året har Antoine Griezmann blitt koblet med overgang både til Manchester United og Barcelona. Nå åpner den franske superstjernen for å bli værende i Atlético Madrid. I et intervju med radiokanalen Onda Cero sier Griezmann nemlig at han er i diskusjoner med klubben rundt en fremtid i Diego Simeones klubb.

En annen som ofte kobles vekk, men som ser ut til å bli værende i sin klubb er David de Gea. Den spanske burvokteren kobles stadig til Real Madrid, men José Mourinho skal kategorisk ha avvist at sisteskansen kan forlate Manchester United til sommeren, skriver Manchester Evening News.

En spiller som fort kan se ut til å endre klubb er den serbiske midtbanekjempen Sergej Milinkovic-Savic. Den italienske avisen Corierre dello Sport hevder nemlig at Lazio har bestemt seg for å selge den ettertraktede serberen for å finansiere sine egne kjøp til sommeren. Milinkovic-Savic har den siste tiden blitt koblet til Manchester United og Manchester City.

Spanske Mundo Deportivo hevder at Tottenham fortsetter ønsker å sikre seg André Gomes fra Barcelona. Den portugisiske EM-vinneren har ikke fått det til å stemme i den katalanske hovedstaden etter overgangen fra Valencia.

Jonny Evans kan være ferdig i West Bromwich dersom klubben rykker den. Det skal eksistere en klausul i nord-irens kontrakt som sier at han kan forlate klubben for tre millioner pund (rundt 33 millioner kroner) dersom klubben rykker ned. The Mirror skriver at West Ham nylig har registrert interesse, samt at det tidligere har blitt hevdet at Manchester United, Manchester City og Arsenal alle følger situasjonen tett.

En som kan være på vei til Premier League er Napoli-trener Maurizio Sarri. London Evening Standard hevder at den karismatiske treneren, som stadig kobles til Chelsea, har en klausul i sin kontrakt som sier at han kan forlate den italienske klubben for syv millioner pund (rundt 80 millioner kroner) dersom klubben får en formelt tilbud før slutten av mai.

I Newcastle håper man på å få signert trener Rafael Benítez på ny kontrakt, og det kan se ut som partene nærmer seg enighet. The Times hevder nemlig at Benítez' representanter er i diskusjoner med klubben, og ønsker en rask løsning som "gagner alle parter".

