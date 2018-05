Lørdagens Premier League-rykter

Vil hente fotrapp storscorer til Manchester.

Det lugger litt for Manchester United i angrep, og dette akter manager José Mourinho å gjøre noe med foran neste sesong.

The Sun hevder at Napolis hurtige belgier Dries Mertens (30) er aktuell for en overgang til Old Trafford. Angriperen har 45 mål på de siste to sesongene.

En anen belgier kan samtidig være på vei bort fra samme arena. Marouane Fellaini (30), som fortsatt ikke er enig med Man. United om en forlengelse av kontrakten som løper ut i sommer, er ønsket i Milan. Det melder i alle fall Corriere dello Sport.

Leicester-stjernen Riyad Mahrez (27) har ifølge Sky Sports trukket tilbake overgangssøknaden han leverte til klubblen i vinter. Likevel har den offensive midtbanespilleren fra Algerie heller ikke forsikret Leicester-ledelsen om at han ser for seg å spille der i nærmeste framtid. Avtalen mellom partene varer uansett til juni i 2020.

Santi Cazorla (33) har hatt et vanskelig år med en langtidsskade som har spolert sjansene hans for å bidra for Arsenal. Ved utgangen av juni løper også kontrakten til Cazorla ut, og spanjolen sier ifølge ESPN at han ikke er tilbudt noen ny avtale på Emirates.

Arsène Wengers arvtager i Arsenal kommer til å få rundt 200 millioner pund i overgangsdudsjett, påstår Daily Star. Tabloidavisa trekker også fram Juventus' Massimiliano Allegri som favoritt til å ta over styrespakene som manager i Nord-London.

The Sun skriver imidlertid at både Arsenal og Chelsea er lystne på å ansette Monaco-trener Leonardo Jardim. Portugiseren kan etter rapportene være på vei vekk fra fyrstedømmet ved Middelhavet etter sesongslutt i Ligue 1.

I Chelsea har en annen tidligere Monaco-helt, Tiemoué Bayakyoko (23), ikke hatt noen stor førstesesong. Bakayoko ble kjøpt inn til londonklubben i fjor sommer, men har slitt med å spille seg til fast plass under Antonio Conte.

HAR IKKE SLÅTT TIL: Tiemoue Bakayoko var et av Chelseas storkjøp etter forrige sesongs ligagull. Det har ikke gått like bra etter det.

Nå melder tyske Bild at Borussia Dortmund er beredt til å bla opp 40 millioner euro, eller 382 millioner norske kroner, for å sikre seg den franske midtbanespilleren. Det tilsvarer det samme beløpet som Chelsea la ut for å hente Bakayoko i juli.

Wolverhampton kommer tilbake til toppnivået neste sesong etter å ha vunnet Championship suverent. Southampton-keeper Alex McCarthy (28) er nå ønsket som forsterkning mellom stengene i Wolves, rapporterer Daily Mirror.

Yaya Touré (34) har vært en stor profil i Premier League i mange år, men tida hos ligamester Manchester City er over til sommeren. Ivorianeren har likevel et ønske om å fortsette med spill i den øverste ligaen i England, skriver Manchester Evening News.

Peter Crouch (37) er også usikker på hvor fotballframtida ligger. Overfor Sky Sports sier den høyreiste spissen at det må vurderes dersom Stoke rykker ned fra Premier League. Crouch og Stoke forlenget avtalen til juni 2019 i fjor høst.

Låneavtalen til Kevin Mirallas (30) i Olympiakos er sagt opp, melder Liverpool Echo. Everton-vingen ble leid tilbake til den greske giganten denne sesongen, men Olympiakos har slitt uvanlig tungt og ønsker å bygge opp et nytt lag.

Watford-keeper Orestis Karnezis (30) ønsker seg samtidig tilbake til gresk fotball, og Watford Observer mener at nettopp Olympiakos kan være en sannsynlig neste arbeidsgiver.

