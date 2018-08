Lørdagens Premier League-rykter

Keepere på vei inn og ut i storklubbene, mens en annen kan miste kapteinsvervet.

Manchester City-manager Pep Guardiola mener Premier League må gjøre det enklere for klubbene å hente inn nødløsninger på lån utenfor overgangsvinduene. Det rapporterer Daily Telegraph.

Utspillet kommer etter at ligamester City har slitt med å finne en ny reservekeeper de siste dagene. Nylig ble det klart at andrevalget Claudio Bravo (35) kan miste hele sesongen på grunn av en avrevet akillessene.

En løsning på keeperproblemet i Manchester City kan bli å hente veteranen Diego Cavalieri (35), påstår brasilianske Globo Esporte. Klubbløse Cavalieri har fortid som reserveløsning i både Liverpool og Crystal Palace.

Rykteflommen rundt Liverpool-keeper Loris Karius (25), og at tyskeren er på vei til Besiktas, ble ikke mindre da den tyrkiske storklubben byttet toppbilde på sin egen Twitter-profil torsdag.

Det nye bildet viste en fotomontasje med nettopp Karius foran Besiktas' hovedtribune, og bekreftet langt på vei overgangen. Dette melder Sky Sports. De mener å vite at det dreier seg om et to sesonger langt utlån for målvakta med de uheldige tabbene i vårens Champions League-finale.

Og det kan være flere Premier League-profiler er på vei til Istanbul. Chelsea skal ifølge tyrkiske Fotomac ha gitt midtstopper Gary Cahill (32) tillatelse til å snakke med Galatasaray.

ADJØ TIL HJEMLANDET? Gary Cahill har foreløpig ikke sett ut til å være med i manager Maurizio Sarris Chelsea-planer.

Et møte mellom Galatasarays klubbpresident og Chelseas Marina Granovkskaja skal allerede ha funnet sted. Cahill har ikke blitt tatt med i manager Maurizio Sarris to første 18-mannstropper i Premier League, er inne i sitt siste kontraktsår på Stamford Bridge, og skal være på utkikk etter spilletid et annet sted.

Daily Mirror serverer samtidig en historie om Eden Hazards far, som frykter at den 27 år gamle sønnen og Chelsea-stjernen aldri får spille for Real Madrid.

Den nyankomne Newcastle-spissen Yoshinori Muto (26), sier til Daily Telegraph at han hadde et tilbud om å gå til Chelsea for to år siden. Han avslo muligheten, angivelig fordi han ikke hadde noe ønske om å bli lånt ut fra blåtrøyene.

Liverpool har skrinlagt planene om å selge Divock Origi (23) til Borussia Dortmund. Partene hadde en dialog om en overgang, men dette stoppet opp da Dortmund ikke viste interesse for å betale Liverpools prislapp på 27 millioner pund.

Tottenham-keeper Hugo Lloris (31) er ifølge The Sun frattatt kapteinsbindet i klubben etter at det ble kjent at franskmannen nylig ble arrestert for promillekjøring i London.

Paris Saint Germain-trener Thomas Tuchel har ikke noe ønske om å kommentere ryktene om en mulig overgang dit for Tottenhams venstreback Danny Rose (28). PSG-treneren sier dog til Evening Standard at Rose har vist tidligere at han er en vanskelig spiller å møte.

Wolverhampton er samtidig på jakt etter å sikre seg PSG-angriperen Gonçalo Guedes (21), mener L'Equipe å vite. Guedes skal imidlertid være mest lysten på å spille for Valencia.

Aston Villa-manager Steve Bruce sier til Birmingham Mail at klubben definitivt vil være interessert dersom Chelsea-spissen Tammy Abraham (20) skulle blit tilgjengelig for utlån.

Samme kilde opplyser at Bruce samtidig fortsatt er optimistisk med tanke på å hente Evertons Yannick Bolasie (29), men det er lite trolig at kantspilleren er på plass på Villa Park allerede denne helga.

Daily Mirror skriver at RB Leipzig er i ferd med å legge inn et fjerde bud på den lovende Everton-vingen Ademola Lookman (20). Denne gangen skal bundesligaklubben være villig til å betale 25 millioner pund.

