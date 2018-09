Lørdagens Premier League-rykter

Barcelona ute etter flere Manchester United-profiler, mens Tottenham-stjerner ønsker seg mer penger.

God lørdagsmorgen!

De første ryktene som rører seg rundt de britiske Premier League-klubbene denne helga er i omløp, og det verserer spekulasjoner om framtida til flere spillere fra verdensmesternasjonen Frankrike.

Besiktas har akkurat gjort unna den første kampen i Europa Leagues gruppespill, der debutantlaget Sarpsborg 08 ble slått. Ifølge Goal i Tyrkia er Chelseas Olivier Giroud (31) nå i kikkerten til Istanbul-storklubben. Den franske VM-spissens kontrakt på Stamford Bridge løper ut etter sesongen.

Mundo Deportivo kan fortelle at Barcelona-speidere var på plass da Manchester United vant borte mot Young Boys i Champions League denne uka. Formålet med turen til Sveits var å se nærmere på de røde djevlenes midtbanestjerne Paul Pogba (25).

Ifølge Daily Mirror kommer Barcelona til å fortsette å finsikte Pogba i hver eneste Manchester United-kamp framover. En eventuell overgang er ventet å koste katalanerne over 100 millioner pund.

Barcelona skal dessuten være interessert i å sende et nytt bud for å sikre seg en annen Manchester United-spiller, nemlig Ander Herrera (29). Det melder The Sun, som påpeker at Spanias ligamester også forsøkte å sikre seg baskeren Herrera i sommer.

Paris Saint-Germians Adrien Rabiot (23) fikk ikke innpass i Franrikes VM-tropp i sommer, men er fortsatt het på overgangsmarkedet. Midtbanespilleren er angivelig åpen for å gå gratis til Manchester City når avtalen med PSG løper ut etter sesongen. Det mener i alle fall Metro å vite.

Samtidig meldes det fra Le Parisien at PSG-trener Thomas Tuchel ikke lenger snakker med sportsdirektør Antero Henrique. Årsaken skal være at det ikke ble signert en ny midtbanespiller i forrige overgangsvindu, da Chelseas N'Golo Kanté (27) var blant dem som var sterkt ønsket på Parc des Princes.

IKKE FORNØYD? Christian Eriksen er angivelig en av flere Spurs-spillere som er lysten på bedre kontraktsbetingelser.

Tottenham-trioen Christian Eriksen, Toby Alderweireld og Danny Rose vil ha bedre kontraktsbetingelser som står mer i stil med avtalen til Harry Kane, hevder The Sun. Sistnevnte mottar visstnok mer enn 200.000 pund i uka fra arbeidsgiver Spurs.

Arsenals tyske keeperkjøp Bernd Leno (26) erkjenner at han er frustrert over å fortsatt være andrevalg bak veteranen Petr Cech (36). Det skriver Evening Standard.

Theo Walcott sier ifølge Daily Mirror at han hadde mistet gleden med å spille fotball da han forlot Arsenal til fordel for Everton i januar.

Frustrasjonen bare fortsetter for Newcastle-manager Rafael Benítez. Spanjolen sier til Newcastle Chronicle at han ikke aner hvor mye penger han får til å forsterke det nedrykksplasserte mannskapet sitt i januar.

Brighton-veteranen Glenn Murray (34) er ikke i samtaler med klubben om å forlenge samarbeidet. Det rapporterer Talksport. Spissens avtale med måkene fra sørkysten gjelder bare ut den inneværende sesongen.

Den tidligere Wolverhampton- og Crystal Palace-yndlingen Bakary Sako (30) er på prøvespill hos West Bromwich, forteller Express and Star. Den offensive midtbanespilleren fra Mali har slitt med skader de siste åra, og har vært kontraktsløs siden han skilte lag med Palace i sommer.

Samme West Bromwich kan bli nødt til å slippe Englands U20-landslagsspiller Harvey Barnes (20) tilbake til Leicester. Manager Claude Puel sier nemlig til Leicester Mercury at han vurderer å hente hjem midtbanespilleren fra utlånet hos The Baggies i januar.

