Lørdagens Premier League-rykter

Eden Hazard er nøkkelen til å vinne ligaen, mener Manchester Uniteds manager. Om belgieren ikke forsvinner fra Chelsea, kan det i alle fall være utskiftninger på gang.

José Mourinho innrømmer overfor BBC at han gjerne vil hente Eden Hazard (27) til Manchester United fra gamleklubben og ligarivalen Chelsea. Portugiseren sier blant annet at historien viser et klart tegn, nemlig at Chelsea vinner Premier League når Hazard er ligaens beste spiller.

Det har etter Mourinhos mening skjedd både under hans tid som Chelsea-manager og under etterfølgeren Antonio Conte. Manchester United-manageren tilføyer at han ikke har tro på en gjenforening med Hazard nå, fordi Chelsea ledes av smarte og erfarne folk som han tror aldri ville selge belgieren til Man United.

Samtidig som Mourinho trolig må gravlegge den drømmen, skriver Daily Mirror at Anthony Martial (22) fortsatt er innstilt på forlate Manchester United etter sesongslutt. Franskmannens kontrakt løper ut i juni.

Calciomercato mener å vite at Martial har avslått flere kontraktsforslag fra United. Det italienske nettstedet påpeker også at Tottenham, Juventus, Chelsea og Bayern München har vist interesse for den hurtige vingen de siste månedene.

Hos Juventus har forsvarskrumtappen Giorgio Chellini (34) gjort det klart overfor Paul Pogba (25) at han gjerne vil ha Manchester United-stjernen tilbake til Torinos mest meritterte klubb.

Marca antyder at Real Madrid er forberedt på å selge kantjuvelen Marco Asensio (22). Spanjolen er tidligere blitt satt i forbindelse med Liverpool og Chelsea.



Arsenal-direktør Raul Sanllehi åpner for at klubben henter forsterkninger i januarvinduet. Overfor BBC forteller den ferske sportssjefen på Emirates at han normalt sett ikke foretrekker å signere nye spillere på vinteren.

Men han tilføyer at det fort kan skje ting dersom sesongen ikke går helt som planlagt for Arsenal og manager Unai Emery. Gunners-fansen kan ha en spennende januarmåned i vente, altså.

En av spillerne som skal være i kikkerten til Arsenal nå er Romas tyrkiske landslagspiller Cengiz Ünder (21). Skal vi tro Daily Express blir det ikke å betegne som noe under hvis angriperen velger de røde og hvite fra Nord-London som neste arbeidsgiver. Ünder er også rapportert å være et overgangsmål for Bayern München.

Watford har allerede nå bekreftet at de henter en ny spiller. Fluminense-angriper João Pedro (16) kommer til å slutte seg til rekkene hos The Hornets midt i neste sesong, så snart han fyller 18 år.

Avtalen gjelder fra 1. janaur 2020 og varer i fem år. Ifølge Globoesporte betaler Watford drøyt 21,5 millioner kroner for unggutten.

The Sun påstår at Chelsea ikke lenger har tålmodighet til å vente på bedre prestasjoner fra stjernespissen Álvaro Morata (25). Derfor kommer manager Maurizio Sarri og co. til å jakte på en ny angriper i januar.

Samme avis kobler Inter-spissen Mauro Icardi (25) til de blåkledde på Stamford Bridge, og trekker også fram Milans Patrick Cutrone (20) som et billigere Chelsea-alternativ.

CHELSEA-AKTUELL? Stjernespiss Mauro Icardi tilhører fortsatt Inter. Her avbildet i England i sommer under en vennskapskamp mot Sheffield United.

Sarri skal samtidig ha sagt til nøkkelspiller Eden Hazard at han kan vinne alle mulige trofeeer, inkludert Gullballen, om han blir værende i Chelsea. Dette rapporterer Talksport.

Chelsea-manageren har i tillegg en like klar beskjed til dem som mener Andreas Christensen (22) kanskje må finne seg en annen klubb på jakt etter mer spilletid. Den danske midtstopperens far ble nylig sitert på dette. - Ikke interessert, er Sarris svar på uttalelsen.

Manchester City må grave dypt i pengebingen for å melde seg på i kampen om signaturen til ettertraktede Frenkie de Jong (21). Midtbanespilleren er angivelig en av Citys høyest prioriterte overgangsmål.

Nederlandske Algemeeen Dagblad hevder at Ajax-direktør Marc Overmars venter seg et bud fra Man City om kort tid. Det påstås at åpningsbudet kommer til å ligge på 70 millioner euro, noe som er mer enn 662 millioner kroner.

Wayne Rooney uttaler ifølge Liverpool Echo at han fortsatt ville spilt i Everton dersom han ikke hadde blitt kommandert ned i midtbaneleddet midtveis i forrige sesong.

Leicester Mercury kan fortelle at England-backen Ben Chilwell (21) er i forhandlinger om en ny avtale med klubben.

Til slutt tar vi med at Newcastle-manager Rafael Benítez ikke er redd for å bli sparket, til tross for at klubben ligger nest sist i Premier League på samme poengsum som tabelljumbo Cardiff. Det skriver Daily Telegraph.

