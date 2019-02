Lørdagens Premier League-rykter

Mauricio Pochettino skal være skuffet over Tottenhams mangel på overganger.

Januar er over, men fotballryktene ruller videre. I Chelsea er man glad for å ha beholdt stortalentet Callum Hudson-Odoi (18), til tross for stor interesse fra blant annet Bayern München. The Sun skriver likevel at klubben allerede nå forbereder seg på nye kamper om å beholde vingen til sommeren. Den tyske storklubben skal nemlig ikke ha gitt opp håpet om å sikre seg Hudson-Odois signatur.

I Tottenham har det vært helt rolig på overgangsfronten i to overgangsvinduer på rad. Det skal ha skapt frustrasjon hos manager Mauricio Pochettino. Skal vi tro The Mirror, er argentineren skuffet over klubbens handlekraft. 46-åringen skal nemlig ha ønsket å forsterke troppen, uten at det har skjedd.

Heller ikke Wolverhampton handlet nye spillere i januar. De hentet dog Johnny Otto permanent, etter å kun ha hatt han på lån fra Atlético Madrid så langt. Lagets manager, Nuno Espirito Santo, er dog ikke skuffet, slik Pochettino er. Ifølge Birmingham Mail, skal det ha vært et helt bevisst valg å ikke hente nye spillere i januar, for å vise de nåværende spillerne at de har 100 prosent tillit fra manageren.

Tiemoue Bakayoko ble aldri noen suksess i Premier League. Den franske midtbanespilleren er nå på lån fra Chelsea til AC Milan. Skal vi tro Corriere dello Sport, ser hovedpersonen selv fram til å fortsette i Milano, og han vil gjerne gjøre overgangen permanent til sommeren.

West Ham-manager Manuel Pellegrini skal ha ønsket å hente Gary Medel i januarvinduet. Den chilenske midtbaneterrieren spiller til daglig i Besiktas, og en overgang skal kun ha blitt hindret av overgangssummen tyrkerne krevde for 31-åringen, skriver Talksport. En overgang kan derfor likevel være på trappene til sommeren.

Inters manager, Luciano Spalletti, beskylder Arsenal for å forsøkt å lure vingen Ivan Perisic i januar. Det skriver Independent. Arsenal skal ha kommet med et tilbud som ikke egentlig var noe reelt tilbud til kroaten, for å få fortgang i overgangen til Denis Suarez fra Barcelona.