Lørdagens Premier League-rykter

La Liga-stjerner kan havne i Premier League i sommer.

Det har virket nærmest sikkert at Antoine Griezmann ville ende i Barcelona denne sommeren, men ifølge The Independent skal interessen fra katalanerne kjølnet noe - og dermed er Manchester United tilbake i kampen om franskmannens signatur.

Spørsmålet er om Ed Woodward er villig til å betale utkjøpsklausulen til Griezmann, som skal være på 107 millioner euro.

Sergio Ramos skal også være på Uniteds radar skriver Daily Mail, som viser til spanske rapporter. Stopperen skal vurdere et klubbskifte etter 14 år i den spanske hovedstaden, men det er vel heller ingen som blir sjokkert om dette ender med ny kontrakt til klubblegenden.

I så fall får han kanskje selskap av Chelseas Marcos Alonso, som ikke utelukker at han flytter på seg i sommerens overgangsvindu. Til Evening Standard bekrefter spilleren at han ikke har tatt noen avgjørelse enda, men at han synes det er flatterende at storklubber i Europa legger merke til han.

Én som nesten garantert spiller i hvitt neste sesong, er Eden Hazard. Ifølge The Mirror handler det bare om at Chelsea og Real Madrid må komme til en endelig enighet om pris for den belgiske magikeren.

Nathaniel Clyne har mistet plassen sin til Trent Alexander-Arnold i Liverpool, og kan forlate Anfield i sommer i søken etter mer regelmessig spilletid. Det skriver Sky Sports, som legger til at Napoli, Crystal Palace, West Ham og Bournemouth alle er interessert i 28-åringens tjenester.

Hvis vi skal tro The Sun, så nærmer Arsenal-eventyret til Henrikh Mkhitaryan seg slutt. London-klubben skal være villige til å skille vei med armeneren, som noterte seg for seks nettkjenninger på 25 kamper forrige sesong.