Lørdagens Premier League-rykter

Barcelona-stjerne kan være aktuell for en Premier League-retur.

Den største dagen for klubbfotball i Europa er endelig her!

For Premier League-tilhengere er det selvfølgelig ekstra moro at det er to lag fra ligaen som spiller om Champions League-trofeeet i Madrid.

Naturlig nok, så ligger nok konsentrasjonen til Liverpool og Tottenham helt andre steder enn på spilleroverganger denne lørdagen. Men det stopper selvfølgelig verken konkurrentene i England, eller diverse fotballgale medier fra å fortsette som før.

Liverpool-stjernen Sadio Mané (27) siteres imidlertid av Daily Mirror på følgende: Han han var nær ved å skrive under for Manchester United da de røde djevlene hadde Louis van Gaal som manager og Mané spilte for Southampton.

En telefon fra Jürgen Klopp den samme uka fikk ham til å velge scouserne isteden.

Den portugisiske tabloidavisa Correio da Manhã hevder Manchester United forbereder et bud på over 100 millioner pund, mer enn 1,1 milliarder kroner, for den unge Benfica-angriperen João Félix (19).

Real Madrid skal samtidig ha lagt inn årene når det gjelder forsøkene på å hente samme spiller, melder Marca. Konsentrasjonen rettes isteden mot å fullføre en overgang for Chelseas Eden Hazard (28).

Daily Star påstår at Barcelona er villig til å selge stjernen Philippe Coutinho (26) om prisen er høy nok, og trekker fra Chelsea og Manchester United som mulige kjøpere.

Som også Nettavisen skrev fredag kveld, hevdes det nå fra flere hold at Maurizio Sarri forlater managerjobben i Chelsea, og er enig med Juventus om å overta som hovedtrener der. Sky Italia rapporterer at Sarri informerte Chelsea-direktør Marina Granovskaja fredag om ønsket han har om å gå til Juventus.

The Guardian skriver samtidig at Chelsea avventer en offisiell henvendelse fra Juventus i saken. Sarri har ett år igjen av avtalen på Stamford Bridge, og den er ifølge den britiske avisa verdt drøy 55 millioner kroner per sesong. Serie As mesterlag må i tilfelle kjøpe ut Sarri fra avtalen med Chelsea.

West Ham-spissen Javier Hernández (31) skal være på vei til La Liga og den spanske cupmesteren Valencia, ifølge The Sun. Hvittrøyene fra Spanias tredje støste by ønsker angivelig å kjøpe fri mexicaneren for rundt 88,6 millioner kroner.

Valencia risikerer samtidig miste det unge vingtalentet Ferran Torres (19). Han følges nemlig tett av klubber som Arsenal og Leicester, skriver Daily Mail, som også mener Torres kan være tilgjengelig for salg hvis budene kommer opp mot 275 millioner kroner.

Arsenal-manager Unai Emery ønsker trolig å gjøre noen forandringer i spillerstallen etter å ha mislykkes med å kvalifisere laget til neste sesongs Champions League. En av spillerne han er villig til å selge skal være den tyske stjernen Mesut Özil (30), rapporterer Evening Standard.

SAMARBEIDET OVER? Den mangeårige stjernespilleren Mesut Özil og Arsenal kan gå mot et punkt der veiene deres skilles. Foto: David Klein (Pa Photos / NTB scanpix)

Samtidig har Arsenal tatt kontakt med Leicester for å kartlegge muligheten for å hente Englands midtbanespiller James Maddison (22), mener Daily Mail å vite. Svaret de fikk skal ha vært det vil koste dem drøyt 664 millioner kroner.

Manchester City har pekt ut Lyon-profilen Tanguy Ndombele (22) og Real Madrids Marcos Llorente (24) som andrevalg til å forsterke midtbaneleddet på Etihad Stadium. Førsteprioriteten til City er derimot Atlético Madrid-stjernen Rodri (22), melder Manchester Evening News.

Ilkay Gündogan (28) blir uansett værende som et alternativ på Manchester Citys midtbane neste sesong, uavhengig av om det betyr at han forsvinner gratis som Bosman-spiller neste sommer. Det skriver i alle fall Daily Mail.

Samme avis melder at Barcelonas reservekeeper Jasper Cillessen (30) har uttalt seg kritisk om egen klubb. Dette fordi en en angivelig prislapp på hele 587 millioner kroner må til for at katalenerne skal selge ham. Manchester United og Benfica skal ha vist interesse for nederlenderen.

Mer enn 330 millioner kroner må punges ut dersom Stoke skal gå med på å selge Jack Butland (26), skal vi tro Daily Express. Bournemouth og Crystal Palace skal være ute etter Englands landslagsmålvakt,som må spille i Championship for andre sesong på rappen hvis det ikke blir et klubbskifte i sommer.

The Sun skriver at Aston Villa gjerne vil hente Chelsea-midtstopper Gary Cahill (33), og dermed gjenforene ham med den tidligere stoppermakkeren og nåværende assistenttreneren på Villa Park, John Terry.

Villa skal dessuten være nær en avtale som sikrer dem den spanske kantspilleren Jota (27) fra erkerivalen Birmingham, rapporterer Express & Star.

Samme avis mener å vite at West Bromwich vil prøve å lokke Sheffield United-manager Chris Wilder fra den nyopprykkede Premier League-klubben og tilbake til Championship for å kjempe om et nytt opprykk fra nest øverste nivå.