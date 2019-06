Lørdagens Premier League-rykter

Real Madrid jakter midtbanespiller fra Premier League.

Real Madrid har allerede svidd av milliarder av kroner denne sommeren. Det ser likevel ikke ut til å stoppe der. Ifølge Independent, vil den spanske hovedstadsklubben kjøpe enten Christian Eriksen (27) eller Paul Pogba (26) i sommer. Det ser dog ut til at Zinedine Zidane må velge én av de to midtbanespillerne.

Ole Gunnar Solskjær jakter også midtbanespillere. Ifølge The Times, skal Tottenhams Eric Dier (25) være en spiller nordmannen ønsker.

Eden Hazard (28) ble fredag bekreftet klar for Real Madrid. Nå ser Chelsea ut til også å miste manageren sin. Ifølge Fabrizio Romano, er Maurizio Sarri på vei til Juventus. Der vil manageren skrive under på en treårskontrakt.

Framtiden til Gianluigi Buffon (41) er fremdeles usikker. Etter at han var ferdig i Paris Saint-Germain nå i juni, har han blitt koblet til flere klubber. Barcelona var en av disse, men de avkrefter nå ryktene ifølge Mundo Deportivo.

Barcelona skal fremdeles være ute etter både Antoine Griezmann (28) og Neymar (27). Likevel skriver Daily Mail at katalanerne har sett seg ut Marcus Rashford (21) dersom en overgang for de to førstnevnte ikke går i havn.

Inter-stjernen Mauro Icardi (26) ser ikke ut til å bli værende i klubben særlig lenge. Milano-klubbens nye trener, Antonio Conte, skal nemlig ha fortalt argentineren at han ikke har noen framtid i klubben. Det skriver den anerkjente journalisten Fabrizio Romano på Twitter.

Nicolas Pepe (24) er jaktet av både Manchester United og Liverpool. Ifølge The Sun kan han nå være tapt for de to engelske klubbene. Lille-angriperen skal nemlig være på vei til Bayern München, skriver avisen.