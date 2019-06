Lørdagens Premier League-rykter

Chelsea sikter seg inn på ny manager.

Det ser ut som at det går mot slutten for Maurizio Sarri sin tid i Chelsea. Italieneren skal ha avslått å bli værende i London-klubben og dermed har Chelsea vendt oppmerksomheten mot Frank Lampard. Han skal ifølge The Sun ønske seg Didier Drogba som sin assistent.

Sagaen rundt Paul Pogba fortsetter. Nå skal franskmannen nærmest insistere på å forlate Manchester United til fordel for Real Madrid, ifølge Marca.

Chelseas brasilianske spiller, Willian, skal være iferd med å signere en ny toårskontrakt med klubben, ifølge The Sun.

Manchester United er fremdeles interessert i å gjøre Aaron Wan-Bissaka til deres spiller. Wan-Bissaka er verdsatt til minimum 50 millioner pund av Crystal Palace, ifølge Sky Sports.

Bruno Fernandes er et hett navn denne sommeren og portugiseren jaktes av flere klubber. Nå skal Tottenham ha kastet inn håndkleet i jakten på Sporting-spilleren. Manchester United er fremdeles interessert, ifølge Daily Mail.

Manchester United er også på jakt etter Leicesters Harry Maguire og de røde har tro på at de kan vinne kampen om midtstopperens underskrift i konkurranse med byrival Manchester City. Prislappen skal ligge på rundt 80 millioner pund, ifølge Daily Mail.

Arsenal skal være interesserte i å kvitte seg med Mesut Özil denne sommeren. Klubben vil bruke pengene på å forsterke stallen med nytt blod, ifølge The Mirror.

En av spillerne som kan erstatte tyskeren, er Ajax-spiller Hakim Ziyech. Marokkaneren linkes også til Liverpool, ifølge The Mirror.

Liverpool skal ha lagt inn et bud på Nicolas Pepe. Lille-spilleren har gjort det bra i Frankrike denne sesongen og Klopp skal ønske ivorianeren til Anfield, ifølge franske Le10Sport.

Samme avis (Le10Sport) melder også at Liverpool skal være villige til å selge Mohamed Salah om de får tak i Pepe.

Manchester United skal nå være i førersetet med tanke på en overgang for Giovani Lo Celso til England. Argentineren har også vært linket til Tottenham den siste tiden, ifølge Inews.

Serbiske Aleksander Mitrovic imponerte tidvis for Fulham til tross for nedrykk forrige sesong. Nå skal Real Betis og West Ham være interessert i å sikre seg spissen tjenester, ifølge Daily Star.

Dejan Lovren skal nærme seg en overgang til AC Milan. Kroatens agent skal ha møtt klubben for å diskutere en avtale, ifølge Daily Star.

Pierre-Emerick Aubameyang kan snart få et nytt kontraktstilbud fra Arsenal. London-klubben vil ikke se at spissen drar til Kina, ifølge The Mirror.

Tottenham har vist interesse for Leeds-spiller Jack Clarke. Klubben ønsker ikke å selge 18-åringen, det melder Daily Star. Samme avis skriver at Aston Villa skal være interessert i Kalvin Phillips, men at heller ikke han er til salgs.

Lazios albanske keeper Thomas Strakosha har tiltrukket seg oppmerksomhet fra Arsenal og Tottenham. 24-åringer er verdsatt til 45 millioner pund, ifølge italienske Il Messaggero.

Roma skal ønske seg Manchester Uniteds Fred, ifølge Metro.

I Belgia spiller Leandro Trossard for Genk. Nå skal Brighton være i samtaler med 24-åringen om en overgang, ifølge Sky Sports.

Everton er svært interesserte i Santiago Sosa fra argentinske River Plate. Han skal kunne få innvilget EU-pass, noe som kan gjøre en overgang enklere å få igjennom, ifølge Liverpool Echo.

Arsenal skal forberede et bud på den 17 år gamle brasilianeren Reiner Jesus fra Flamengo, det melder Tuttomercatoweb.

Leicester har vendt blikket nedover i divisjonssystemet og sett seg ut James Justin som en potensiell ny spiller. 21-åringen spiller i Luton og en overgang kan være på trappene, ifølge Leicester Mercury.