Lørdagens Premier League-rykter

Stortalentet kan ende i Serie A.

Sagaen om Matthijs de Ligt kan nærme seg slutten. Fabrizio Romano meldte fredag kveld at 19-åringen nå har mottatt et bud fra Juventus, til tross for å ha vært i samtaler med Paris Saint-Germain de siste ti dagene.

De Ligt har ikke bestemt seg om fremtiden sin enda, og i kulissene lurer stadig Barcelona, melder den anerkjente journalisten.

I Juventus kan i så fall De Ligt få selskap av Paul Pogba, som virker mer enn klar for å forlate Manchester United. Nå skal Ole Gunnar Solskjær ha fortalt klubben at de er nødt til å selge midtbanejuvelen til klubben som er villig til å by mest, skriver Daily Star.

Når vi først snakker om spillere som kan bli å se i Serie A neste sesong, kan vi også nevne Romelu Lukaku, som i lang tid nå har flørtet med en overgang til Italia. Inter virker å være den mest sannsynlige destinasjonen, men i så fall må Antonio Conte finne en passende klubb for Mauro Icardi - for å finansiere et kjøp av Lukaku, skriver The Guardian.

Da kan United-supporterne trøste seg med at David De Gea ser ut til å bli værende på Old Trafford i tiden som kommer. The Sun skriver at klubben står klare med 350.000 pund i ukelønn, noe som skal være nok til å friste spanjolen til å bli værende.

Chelsea har til gode å få på plass en permanent erstatter for Maurizio Sarri, og dermed er klubben nødt til å vente med å ta en avgjørelse om fremtiden til midtstopper Kurt Zouma, melder Daily Star.

Samtidig melder ESPN at Chelsea er klare til å betale Derby det de ønsker for å la Frank Lampard forlate sjefsstolen på Pride Park Stadium.

The Sun skriver også at Chelseas Jorginho etter alle solemerker blir værende på Stamford Bridge denne sommeren, og at Sarri faktisk ikke har tenkt til å bringe med seg spilleren «sin» til Juventus.

I Arsenal har det vært stille så langt i sommer. Evening Standard skriver at de nå revurderer overgangsmålene sine, etter at avtaler for Yannick Carrasco og Ryan Fraser har gått i stå.