Lørdagens Premier League-rykter

Manchester United skal ha gitt Real Madrid klar Pogba-beskjed.

Paul Pogba fortsetter å bli koblet med Real Madrid, men ifølge The Mirror skal Manchester United ha gjort det klart at de ønsker hele 150 millioner pund dersom de skal selge sin franske superstjerne denne sommeren.

Ifølge den spanske avisen AS er Pogba førstevalget til trener Zinedine Zidane, men Real Madrid skal allerede være enige med Christian Eriksen om de personlige betingelsene rundt en potensiell overgang fra Tottenham.

Manchester United skal være veldig nære signaturen til Crystal Palace-back Aaron Wan-Bissaka, og blant andre BBC hevder at avtalen allerede er i boks for den engelske forsvarsspilleren.

London Evening Standard skriver at Manchester United nå ønsker å styrke midtbanen sin og har sett seg ut Sean Longstaff fra Newcastle og Bruno Fernandes fra Sporting Club som sine neste mål.

Arsenal ønsker å styrke troppen sin denne sommeren, og de ønsker også å rekruttere fra Crystal Palace, hevder The Mirror. Wilfried Zaha skal stå øverst på deres ønskeliste, og den ivorianske landslagsangriperen skal være veldig lysten på en overgang til Emirates Stadium.

Franske Eurosport skriver at Tottenham fortsatt leder an i kampen om midtbanejuvelen Tanguy Ndombélé, men at Juventus har kastet seg inn i kampen om Lyon-stjernen.

Juventus skal også være i ferd med å sikre seg Adrien Rabiot fra PSG, skal vi tro den italienske overgangsguruen Gianluca di Marzio. Han har tidligere vært koblet med Tottenham, Liverpool og Manchester United.

Gianluca di Marzio skriver også at Chelsea og Real Madrid har kommet til en enighet rundt en overgang for Mateo Kovacic. Den kroatiske midtbanemannen var på lån i Chelsea sist sesong, og er fortsatt registrert i klubben. Dermed kan han spille for Chelsea til tross for deres registreringsnekt dette sommervinduet.

Både Bournemouth og Aston Villa skal være veldig interesserte i keeper Jack Butland, men Stoke skal visstnok ønske hele 30 millioner pund for den engelske burvokteren denne sommeren, skriver The Mirror.

Avisen Express & Star skriver at Aston Villa har sett seg ut Southampton-forsvarer Matt Targett som et mål denne sommeren. Birmingham-klubben skal etter deres informasjon allerede gjøre klar et bud.