LSK-fanklubbens tribuneansvarlige trekker seg etter banner-skandalen: – En hodeløs markering

Kanari-Fansen fordømmer banneret som ble brukt på Brann Stadion søndag. To tribuneansvarlige i Lillestrøms supporterklubb har trukket seg.

Banneret med teksten «Mind the gap» vekket kraftige reaksjoner under og etter 1-1-kampen mellom Brann og LSK. Begrepet er velkjent på T-banen i inn- og utland, og budskapet ble raskt koblet mot Brann-supporteren som i august måtte amputere en fot etter en ulykke på T-banestasjonen Nationaltheatret i Oslo.

Kanari-Fansen la mandag kveld ut en melding på Facebook etter et ekstraordinært styremøte. Der kommer det fram at fanklubbens tribuneansvarlige har trukket seg med umiddelbar virkning.

«I etterkant av gårsdagens hodeløse markering på Brann Stadion fra enkelte av våre egne, har det vært et stort behov for å ta rede på hvordan noe slikt kunne skje og ikke minst sørge for å rydde opp i eget reir», står det i meldingen.

«Styret i Kanari-Fansen ønsker å gjøre det klart at det ikke finnes noen som helst unnskyldning for tankeløsheten som her ble utvist i forbindelse med denne markeringen. I dag har det derfor vært holdt ekstraordinært styremøte i Kanari-Fansen og møte med styret i Lillestrøm SK. Det er ingen som helst tvil om at denne saken har brakt klubben vi elsker i vanry, og en unison medlemsmasse har også gjort det klokkeklart at man oppfattet bannerets budskap som totalt forkastelig» heter det videre.

Banneret som ble brukt søndag kveld, førte til sterke reaksjoner i Brann-leiren.

– Klubber kan stå på hver sin side i fotballkamper, men når det skjer ulykker står man ofte sammen. Det er lett å se hva de henviser til, og det får stå for deres regning. Jeg tror folk tenker at det er unødvendig, sa Branns daglige leder Vibeke Johannesen til Bergens Tidende.

