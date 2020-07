LSK har solgt nær 5.000 billetter til historisk kamp

Lillestrøms første hjemmekamp utenfor toppserien i fotball siden 1974 vekker engasjement. Klubben har solgt tusenvis av billetter som ikke kan brukes.

Lillestrøm har mandag ettermiddag solgt 4.726 billetter til tirsdagens kamp mot HamKam. Det er Lillestrøms første hjemmekamp på nivå to siden 1974, etter at klubben i fjor høst rykket ned på dramatisk vis.

På grunn av koronarestriksjonene vil det store flertallet av billettholderne ikke slippe inn på tirsdagens kamp.

Klubben melder på sine hjemmesider at det trekkes ut én person som kan få besøk av LSK-profilen Arnór Smárason for å se kampen i sin egen stue, i tillegg til at det vil bli delt ut to VIP-billetter.

Lillestrøm gikk seirende ut av åpningsrunden borte mot Grorud. Nå venter HamKam på eget gress. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Smárason er skadd og er ikke aktuell for møtet med HamKam.

– LSK-HamKam blir vår første hjemmekamp i OBOS-ligaen, en kamp vi hadde store ambisjoner om å sette publikumsrekord i ligaen på. Nå som pandemien satte en stopper for det, er det stort å se det engasjementet som kan gjøre at vi får en publikumsrekord, i sofaen. Vi er spent på å se hvor mange billetter som er solgt når kampen er ferdigspilt, sier daglig leder Robert Lauritsen i LSK.

I henhold til myndighetenes retningslinjer kan 200 tilskuere slippes inn på Åråsen til tirsdagens kamp. De billettene tilfaller helsepersonell på Akershus universitetssykehus (Ahus).

