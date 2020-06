LSK-kaptein klar for fransk klubb

LSK Kvinner-kaptein Anja Sønstevold skal spille for franske Fleury Merogis de neste sesongene.

Det skriver Romerikes Blad.

Fleury Merogis lå på 9.-plass på nivå en i Frankrike før ligaen ble stoppet som følge av koronaviruset i mars.

– Det var egentlig ventet at dette skulle skje. Anja fikk ikke lov til å dra da hun fikk et tilbud i fjor sommer. Derfor lå det litt i kortene at hun ville få dra nå om det kom et tilbud, sier trener Hege Riise til avisen.

– Anja har vært lenge i klubben, og det er vanskelig for oss å stå i veien for den muligheten hun har fått, sier daglig leder Emma Sørensen i LSK kvinner.

Sønstevold kom til LSK Kvinner november 2014 og spilte 127 kamper. Med klubben vant hun fem seriegull og fire NM-gull. I finalen mot Vålerenga satte hun inn det femte og siste målet i 5-1-seieren.

LSK Kvinner serieåpner mot Rosenborg 3. juli.

