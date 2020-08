De kanarigule ligger ti poeng bak direkte opprykksplass til Eliteserien. Tirsdag venter en tøff bortekamp mot KFUM.

Tirsdag tar Lillestrøm turen til Oslo, ikke for å spille et hett byderby mot rivalen Vålerenga, men for å forsøke å få OBOS-sesongen på rett kjøl etter det som må kunne karakteriseres som en katastrofal sesongstart, mot KFUM Oslo på Ekeberg.

Etter nedrykket fra Eliteserien i fjor vinter har Åråsen-klubben skrapt sammen åtte poeng på syv kamper. Laget er uten seier på sine fem siste kamper. Fasit er tre tap og to uavgjorte etter at de startet sesongen med to strake seire.

Tirsdag ettermiddag venter altså KFUM Oslo. Oslo-klubben ligger fire poeng foran LSK på tabellen.

Opprykstoget løper fort avgårde om ikke Geir Bakkes mannskap snart starter å plukke trepoengere.

Thomas Lehne Olsen har ikke scoret mål for LSK denne sesongen. Foto: Annika Byrde (NTB scanpix)

- Må tenke på å gjøre noe

Det er også noe Eurosport-ekspert Joacim Jonsson har lagt merke til.

- Tromsø tror jeg man bare kan begynne å glemme. De har sett bunnsolide ut, og det er ikke sånn at LSK vinner samtlige kamper som er igjen. Det er en andreplass å kjempe om og det har skjedd større undere, men det virker som det har satt seg i bakhodet på spillerne. De virker utrygge, og man skaper for lite målsjanser, samtidig som man gjør en individuelle feil, sier Jonsson til Nettavisen før han fortsetter.

- Jeg tror man må begynne å tenke å gjøre noe, for man man må få spillerne til å tro på det igjen. Nå er det sånn at de begynner å miste trua. Det største problemet i LSK er at det er et lag hvor man savner ledere ute på banen. Jeg kan ikke peke på en spiller og si «det er en leder».

EKSPERT: Joacim Jonsson er ikke imponert over Lillestrøm. Foto: Privat

Svensken er tydelig på at ledelsen på Romerike ikke har jobbet godt nok.

- Det er jo jobben deres, så det burde de gjort. Det er Simon Mesfin som sportssjef som setter sammen spillerstallen, så da er det vel han som burde tenkt på det. Det er ikke alltid det holder med 11 gode spillere, forklarer Jonsson.

Nettavisen har tirsdag forsøkt å komme i kontakt med LSKs sportssjef for en kommentar, uten å lykkes.

Heller ikke TV2-ekspert Jesper Mathisen er nevneverdig imponert over hvordan Geir Bakkes mannskap har fremstått i innledningen av sesongen.

- En katastrofal start for LSK. Det må være flaut og pinlig å gjøre det så dårlig i OBOS-ligaen for en så stor og stolt klubb som Lillestrøm. De rykket ned som de gjorde i fjor, og da forventet jeg at 2020 skulle bli en sesong som ble kronet med et direkte opprykk, men nå begynner jo det å se veldig skummelt ut, sier Mathisen til Nettavisen.

- De ser ekstremt engstelige ute. Se på Fredrik Krogstad, som i mine øyne var en god Eliteserie-spiller i fjor og virkelig tok tak i LSK. Han har vært en skygge av seg selv denne sesongen, så har du Thomas Lehne Olsen som jeg vil tro hadde vært interessant for de fleste klubber i Norge. Han har startet 7 av 7 kamper, men det har ikke blitt ett mål ennå, og da er det mentale som spiller inn, er dommen fra TV 2-eksperten.

Jesper Mathisen mener det haster å få sesongen på rett spor for LSK. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Mye sinte folk

Blant Kanari-Fansen, LSKs lojale supporter-gruppering, er det dyster stemning om dagen. Det har tidligere i sesongen blitt rapportert om aggressiv og truende oppførsel fra flere av klubbens supportere, direkte mot spillerne etter svake prestasjoner.

Talsmennene Joacim Møller og Tony Johansen merker en oppgitt stemning blant klubbens sympatisører.

- Vi sitter hjemme og ser på at vi blir pissa på. Det er mye sint folk. Spillerne virker faktisk nervøse for å spille for tomme tribuner hjemme mot Stjørdals-Blink, sier en oppgitt Møller til Nettavisen.

Johansen sier at supporterne er i dialog med LSK om den siste tids hendelser. Neste uke er det planlagt et åpent informasjonsmøte for å «få innblikk i hvordan klubben jobber».

Da handler det først og fremst om det sportslige.

- Nå er det vanskelig å bare se på tabellen. Alle kamper blir viktige fremover, men personlig så tror jeg ikke seieren kommer i dag. Det er en vanskelig kamp og jeg tror ikke vi klarer å snu det så fort, sier Johansen.

STYRELEDER: Tony Johansen er styreleder i Kanarifansen Foto: Foto: Privat

Kontrastene er store fra fulle tribuner mot Vålerenga, Brann og Rosenborg i Eliteserien forrige sesong, til forholdene klubben nå opplever i OBOS-ligaen.

- Det var en som sa det før den første kampen i OBOS-ligaen (mot Grorud red.anm). Det var ett kamera med skurring. Det er vanskelig å forklare det å møte klubber som har rykket opp fra 2. divisjon. Det er slikt vi bare skal gjøre i cupen, forklarer Johansen.

Han mener at klubben må gjennomgå jobben som er gjort for å klare å snu situasjonen.

- Kulturen i LSK har gått over mange år nå. Det er ikke overraskende at det skjer, det bygger seg opp over tid. Å snu en kultur er ikke gjort på én, to, tre. Det begynner på styrenivå. Det må være vinnerkultur i alle styrende ledd. Hele klubben må gjennom og opparbeide en slik kultur.

- Det er så mye som er feil. Sånn som det er nå er det ikke noe vits at vi rykker opp. Da rykker vi bare rett ned igjen, avslutter Johansen.

LSK møter KFUM Oslo kl. 19 tirsdag kveld. Kampen følger du i vårt livesenter.