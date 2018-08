LSK Kvinner forlenget seiersrekkerekorden

Med 2-0-seier hjemme mot Arna Bjørnar er LSK Kvinner oppe i 24 strake seirer i kvinnenes eliteserie i fotball. Laget er uten poengtap på 15 kamper i år.

Mål av Guro Reiten og kaptein Ingrid Moe Wold sørget for at kanarifuglene kunne juble for nok en seier.

Det er Lillestrøms 24. i rekken og en ny forbedring av rekorden i antall strake seirer i norsk toppfotball. Askers tidligere rekord fra 1989 og 1990 ble brutt da gultrøyene slo Vålerenga for to runder siden.

Lillestrøm leder toppserien overlegent og har en luke på 12 poeng ned til Klepp etter femten runder. Onsdag får gultrøyene besøk av Vålerenga i cupen.

Målfest i Bergen

Klepp befestet 2.-plassen med 1-0-seier borte mot Lyn. Fem minutter før slutt sørget Tameka Butt for at alle poengene ble med tilbake til Jæren.

Flere mål ble det da Sandviken fikk besøk av Røa. Vertene lå under 2-3 til pause, men vant til slutt 5-3 etter to scoringer fra Amanda Perez og hattrick av Ajara Njoya. Oslo-lagets scoringer kom fra Svara Gudmundsdottir, Katrine Winnem Jørgensen og et selvmål signert Marije Brummel.

Sandviken ligger på tredjeplass med fem poeng opp til Klepp.

Senket gamle lagvenninner

På Nadderud møttes Stabæk og Vålerenga til dyst. Ingrid Schjelderup ble den store helten for gjestene med sin 1-0-scoring kvarteret før slutt.

30-åringen spilte for bærumslaget i 2014 og 2015 før hun tok fatt på sin annen periode i Vålerenga i år etter opphold i svenske Eskilstuna og italienske Fiorentina.

Kolbotn og Trondheims-Ørn delte poengene på Sofiemyr stadion. Hjemmelaget så lenge ut til å ta alle poengene, men Sara Fornes sikret 3-3 to minutter før slutt etter å ha vært på banen i tre minutter.

Emilie Bragstad og Svanhild sto for trøndernes øvrige mål, mens Karina Sævik (2) og Jessica King scoret for Kolbotn.

Avaldsnes og bunnlaget Grand Bodø avslutter toppserierunden søndag.

