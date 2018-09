LSK Kvinner fortsatt ubeseiret i serien

LSK Kvinner tok sin 17. strake seier i kvinnenes eliteserie i fotball lørdag. Med 4-1 borte mot Avaldsnes har ikke LSK tapt ett eneste poeng så langt i serien.

Ingrid Kvernvolden ble tomålsscorer borte mot Avaldsnes lørdag. Først sørget hun for at Lillestrøm ledet 1-0 til pause. Deretter satte hun in 3-0-målet med 20 minutter igjen på klokka. I mellomtiden hadde Sophie Romàn Haug satt inn gjestenes andre mål.

Gaelle Enganamouit tente et ørlite håp for Avaldsnes da hun dunket ballen i mål fra 35 meters hold, men håpet ble definitivt slukket i kampens siste minutt da Lara Gardarsdottir fastsatte sluttresultatet til 4-1 til gjestene.

LSK Kvinner har dermed 51 poeng av 51 mulige etter 17 kamper, og suverene serieledere. Avaldsnes på sin side ligger på 10.-plass med 16 poeng. Det skiller kun fire poeng ned til streken.

På Nadderud vant Stabæk 2-0 mot Trondheims-Ørn. Melissa Bjånesøy scoret begge målene til hjemmelaget.

På Sofiemyr stadion tapte Kolbotn 1-4 for Arna-Bjørnar. Emilie Nautnes, Maria Brochmann, Amalie Eikeland og Vilde Bøe Risa scoret for gjestene, mens Marit Bratberg Lund scoret hjemmelagets ene mål.

Oppgjøret mellom Lyn og Røa har senere kampstart.

(©NTB)

Mest sett siste uken