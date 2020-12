LSK Kvinner med knallsterkt utgangspunkt i mesterligaen – slo Minsk 2-0 borte

LSK Kvinner utnyttet en god start og litt flaks til å slå hviterussiske Minsk 2-0 i første kamp i mesterligaens 16-delsfinale.

Dermed bør fjorårets norske seriemester ha en ytterst god sjanse til å ta seg videre til neste runde.

Emilie Haavi og Justine Vanhaevermaet scoret målene i bortekampen. Særlig etter 2-0-scoringen etter 55 minutter hadde LSK god kontroll på oppgjøret.

Gjestene fra Romerike fikk også en pangstart på kampen. Sophie Roman Haug stusset fri Haavi etter et frispark fra egen halvdel i kampens andre minutt, og lagkapteinen scoret sikkert med en god avslutning.

Haavi var også involvert i 2-0-scoringen. Hun fikk bra med rom på venstresiden og slo inn. En halvklarering i Minsk-forsvaret nådde bare til Vanhaevermaet på 16-metersstreken, og hun scoret med sitt langskudd.

Det var ikke slik at Minsk var helt sjanseløs heller. Etter ni minutter var Lillestrøm heldig som unngikk straffespark imot da Cathrine Dahlström felte Henriette Akaba i eget felt. Senere i første omgang misbrukte vertene også et par store sjanser. Men scoringer ble det ikke for Minsk.

Returkampen i Lillestrøm spilles onsdag i neste uke.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto