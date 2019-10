Avgjorde seriemesterskapet med to kamper igjen å spille.

LSK Kvinner er vinnere av Toppserien 2019. Det ble klart etter søndagens kamp mot Kolbotn.

Oppgjøret på Jessheim Stadion endte 2-2. Det ene poenget var nok til at LSK Kvinner sikret seriegullet.

LSK Kvinner tok ledelsen ved Synne Skinnes Hansen i den første omgangen, men Kolbotn snudde oppgjøret ved Eline Hegg og Isabel Herlovsen etter pause.

I det 87.minutt var Emilie Woldvik frempå og satte inn den viktige 2-2-scoringen som gjorde sitt til å sikre det nødvendige poenget.

Før kampen var det kun Vålerenga som hadde mulighet til å ta igjen de gulkledde rivalene. Etter søndagens kamp mot Kolbotn er det imidlertid ikke lenger mulig å ta igjen LSK.

Dette er LSKs sjette strake seriegull i Toppserien, og det sjuende på de siste åtte årene.

Se Toppserien direkte: Få 1 måned for 1 krone, eller 3 måneder for 399 kroner

NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg er full av lovord om prestasjonene fra Hege Riises mannskap.

- Gratulerer til LSK med nok en serietittel, også i år med klar margin til utfordrerne. De har ikke vært like overlegne som i fjor, men har vunnet kamper på tross av skadeproblemer, og at stjernene (Guro) Reiten og (Ingrid) Syrstad Engen forsvant i sommer. Det vitner om en god treningskultur, og en spillertropp bestående av mange velkvalifiserte erstattere. Denne gjengen er neppe ferdige for i år, det er store sjanser for at de også kan vinne cupen - nok en gang, sier Morisbak Skjønsberg til Nettavisen.

Selv om gullkampen nå er avgjort, gjenstår det fortsatt kamper i Toppserien.

Full oversikt: Se direktesendte kamper fra Toppserien

Spesielt kampen om andreplassen kommer til å bli ekstra spennende. Å ende på andreplass i Toppserien 2019 gir nemlig en plass i Champions League neste sesong. Dermed har de nest beste lagene enda en grunn til å kjempe hele veien inn.

De norske seriemesterne går direkte inn i en 16-delsfinale i Champions League, mens andreplassen er sikret en plass i kvalifiseringen.