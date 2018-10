LSK Kvinner til cupfinale etter opphenting og straffedrama mot Røa

Røa rystet LSK Kvinner og ledet 3-0, men storfavoritten slo knallhardt tilbake og scoret tre ganger etter pause. Straffeseier sendte LSK til cupfinalen.

Det ble en dramatisk og innholdsrik semifinale på Røa i Oslo. I straffesparkkonkurransen var seriemesterne fra Romerike sterkest og vant 3-1.

Line Holter bommet på Røas første straffe, og senere misset også Ina Skaug og Svava Gudmundsdottir. For LSK ble det bom fra Ingrid Engen.

For første gang på over ett år vant ikke LSK Kvinner en tellende kamp mot norsk motstand i ordinær tid. Siden fjorårets semifinaletap for Vålerenga hadde de 25 strake seirer å vise til. LSK har i år også to seirer i mesterligaen.

Aggressive verter

Med aggressivt spill greide Røa å gjøre LSK-jentene ukomfortable. Vertene fikk en pangstart da Line Holter enkelt gjorde 1-0 etter en vellykket kontring. Scoringen kom etter bare 90 sekunders spill.

Storfavoritten fra Romerike hadde gode tendenser i jakten på utligningen, men en stor feil av Sarah Suphellen ga Svava Gudmundsdottir muligheten til å doble Røa-ledelsen. Den skuslet ikke islendingen bort og gjorde ingen feil alene med LSK-keeper Cecilie Fiskerstrand.

Rett etter pause ble gjestene overrumplet igjen. Rebecka Holum straffet et passivt forsvar og skjøt inn 3-0 ned i det ene hjørnet. LSK-trener Hege Riise hadde ikke engang rukket å sette seg på benken før nok en ball havnet bak Fiskerstrand.

Da så det vanskelig ut for LSK, men Anja Sønstevolds redusering fire minutter senere ble startskuddet for romerikingenes sterke opphenting. Fra langt hold dunket venstrebacken ballen over Røa-keeper Kirvil Odden.

Press

Hjemmelaget ble lagt under et voldsomt press, og et LSK-comeback lå etter hvert i kortene. I det 67. minutt kom nok en redusering da måljegeren Guro Reiten viste muskler og kjempet inn 2-3.

Røa slet tungt med å komme seg ut av egen banehalvdel. Likevel greide vertene å holde på ledelsen i nesten en halv omgang til, men i det 86. minutt kunne Sophie Haug lett gjøre 3-3 etter svakt keeperspill av Odden.

Like etter var Røa nær å gå opp i føringen på nytt. Holum kom seg i en god scoringsposisjon, men Sønstevold blokkerte skuddet i siste liten. Dermed gikk semifinalen til ekstraomganger.

Kort tid før den siste pausepraten prøvde Gudmundsdottir å vippe ballen forbi Fiskerstrand, men Røa-spissen måtte se lærkula trille like utenfor. Etter sidebytte var det Reitens tur til å sløse bort en gigantmulighet for LSK.

Søndag blir det klart hvem LSK Kvinner møter i cupfinalen på Fornebu 1. desember. Da tar Klepp imot Sandviken.

(©NTB)

Mest sett siste uken