LSK Kvinner videre i mesterligaen i Hege Riises treneravskjed

LSK Kvinner tapte 0-1 for Minsk, men avanserte til åttedelsfinale i mesterligaen med 2-1 sammenlagt i Hege Riises siste kamp som trener for gultrøyene.

Emilie Haavi og Justine Vanhaevermaet sørget for at LSK Kvinner hadde et flott utgangspunkt med 2-0-seier i Minsk. Men etter 70 tafatte minutter ble det spenning da Anastasia Skorynina sendte hviterusserne i føringen på Åråsen.

Henriette Akaba hadde en enorm mulighet til å sikre ekstraomganger like før slutt. Det samme hadde Tamila Khimich, men Ida Norstrøm reddet mesterlig.

Nettsusen uteble for gjestene, og dermed kunne Hege Riises kvinner slippe jubelen løs for avansement i Fotball-Europas gjeveste selskap.

Riise har ledet LSK Kvinner til fire serietitler og tre cupgull siden 2016. I fjor ble det også kvartfinale i mesterligaen. Årets sesong ble av det skuffende slaget med en 5.-plass i Toppserien og cupfinaletap.

Vålerenga, som slo Lillestrøm i søndagens cupfinale, fikk sin 16-delsfinale i mesterligaen mot Brøndby utsatt som følge av koronasmitte hos danskene. Oppgjørene spilles i februar.

Åttedelsfinalene trekkes 16. februar. Kampene spilles 3./4. og 10./11. mars.

