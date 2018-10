LSK Kvinner sto med 28 strake trepoengere i eliteserien for kvinner før gultrøyene måtte gi tapt 2-3 mot Klepp søndag. Rogalendingene sikret sølv.

LSK Kvinner har for lengst sikret sitt femte strake seriegull, men var kun tre kamper unna en sesong uten poengtap. Det satte jærbuene en stopper for i LSK-hallen søndag.

LSK Kvinner endte dermed på 28 strake seirer i norsk fotball. Den tidligere rekorden lød på 21 kamper og ble satt av Askers damelag i 1989 og 1990.

Elisabeth Terland sendte gjestene tidlig i føring, men Ingrid Kvernvolden og Guro Reiten sikret pauseledelse for vertene.

Klepp slo likevel tilbake, og den oseaniske duoen Tameka Butt og Kirsty Yallop sørget for at Klepp ble første lag siden Kolbotn i november 2015 som dro fra LSK-hallen med tre poeng.

Seieren betyr at Klepp sikret seriesølvet to runder før slutt. Arna-Bjørnar innehar bronseplassen to poeng unna byrival Sandviken.

Grand Bodø har rykket ned, og Lyn innehar nedrykkskvalifiseringsplassen. Enten Fart eller Grei rykker direkte opp fra 1. divisjon.

