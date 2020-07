LSK med bare to poeng på de fire siste kampene

Lillestrøm klarte bare uavgjort mot Jerv, og ligger nå på 9. plass på tabellen.

JERV - LILLESTRØM 2-2

Lillestrøm ledet 2-0 etter 18 minutter mot Jerv, men fikk til slutt bare med seg ett poeng mot sørlendingene. Lillestrøm har nå gått fire kamper på rad uten seier i OBOS-ligaen.

Først uavgjort mot Sandnes Ulf, tap mot Stjørdals/Blink, tap mot Åsane og fredag kveld uavgjort mot Jerv.

Lillestrøm ligger nå på 9. plass på tabellen, og har henholdsvis syv og ti poeng opp til Ranheim og Tromsø på toppen av tabellen etter seks kamper spilt.

Drømmestart for LSK

Rett før det første kvarteret var unnagjort tok Lillestrøm ledelsen. Jervs Latifu mistet ballen på egen banehalvdel, og Lehne Olsen mottok ballen. Han spilte gjennom Gustafsson som gjorde ingen feil alene med keeper.

Og bare fire minutter senere jublet Lillestrøm på nytt. Kairinen svingte inn en corner og Melgalvis stanget ballen i mål på første stolpe.

En drømmestart for bortelaget, men Jerv svarte på Lillestrøms gode start like etter. I det 22. minutt kontrer Jerv, og Zernichow får spilt i gjennom til Pibe. Han tråkler med seg ballen og triller inn reduseringen én mot én mot Coppens.

Flere mål ble det ikke i første omgang, selv om Lehne Olsen var nære på ved to anledninger, i det som var en underholdende omgang.

Jerv hentet igjen LSK

Andre omgang åpnet med nok en misbrukt mulighet for LSK-spiss Lehne Olsen. Han fikk avslutte helt alene fra fem meter upresset, men han traff ikke ballen rent, og den gikk i stolpen og ut.

Og ikke lenge etter var utligningen et faktum for Jerv. Espen Knudsen ruvet høyest i feltet på en corner for hjemmelaget, og headet inn 2-2.

Lillestrøm klarte ikke å svare med en gang, men i det 70. minutt trodde bortelaget at de hadde satt inn 2-3. Kind Mikalsen slo lavt inn til Kallevåg, som satte ballen i mål. Men linjedommeren var kjapt oppe med flagget og scoringen ble annullert for offside.

På overtid ble det en stor sjanse for begge lag, uten at noen klarte å vippe kampen i sin favør.

Neste kamp for Lillestrøm er tirsdag hjemme mot Sogndal. Jerv møter Stjørdals/Blink på bortebane på mandag.