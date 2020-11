LSK med knockoutseier i toppstriden – KFUM tok grep om kvalikplassen

Tromsø så ikke ut som den suverene serielederen klubben har vært i hele år på Åråsen søndag. Lillestrøm vant enkelt 3-0 i toppkampen i 1. divisjon.

Tromsø kom til bortemøtet med andreplasserte Lillestrøm med god selvtillit etter en overbevisende sesong. TIL var imidlertid aldri med i kampen på Åråsen.

Lillestrøm tok i stedet en enkel 3-0-seier og er nå bare fire poeng bak Tromsø på tabelltoppen. LSK har i tillegg en kamp mindre spilt. Fredrik Krogstad (2) og Tryggvi Hrafn Haraldsson scoret målene som gir kanarifuglene et lite forsprang til Sogndal (ett poeng bak) i kampen om direkte opprykk.

I kampen om de mange kvalifiseringsplassene, var det Raufoss og KFUM Oslo som kom best ut av søndagens kamper. KFUM er oppe på den viktige sjetteplassen etter 1-0 over Jerv på åttendeplass, mens Raufoss følger på sjuendeplass ett poeng bak KFUM.

Raufoss måtte krige for poengene borte mot et nedrykkstruet Kongsvinger, og fikk bare med seg 3-3. KIL ga alt for å få en viktig seier i sluttminuttene, men er nå sju poeng bak Grorud på trygg grunn. Grorud vant på sin side 3-2 over Stjørdals-Blink, som nå er nærmere nedrykkskvalik enn opprykkskvalik slik de var før runden.

