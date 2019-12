LSK og VIF bøtelagt for bruk av bluss

Domsutvalget i Norges Fotballforbund har ilagt bøter til Lillestrøm og Vålerenga på henholdsvis 125.000 og 175.000 kroner for bruk av pyroeffekter på Åråsen.

Domsutvalget sanksjoner tilskuernes oppførsel på Åråsen under eliteseriekampen 26. oktober.

Kampen ble preget av at en stor mengde bluss ble antent og i noen tilfeller kastet inn på banen.

– Grunnen til at det må reageres mot slike overtredelser, er at både bruk av pyroteknisk materiale og kasting av gjenstander mot spillebanen utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment, skriver doms- og sanksjonsutvalget i sitt vedtak.

