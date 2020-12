LSK-profil vender hjem til Island

Islandske Arnór Smárason gir seg i Lillestrøm etter inneværende fotballsesong. Han har signert en toårskontrakt med Valur i hjemlandet.

Det skriver LSK på sine nettsider onsdag.

Valur er Islands største klubb. Smarason ser fram til å komme nærmere familien på sagaøya.

– Det blir følelsesladet å reise hjem etter 17 år i utlandet. Den siste kampen på den reisen blir mot Grorud på søndag, og det kommer til å vekke noen følelser i meg. Jeg er veldig glad for tiden min i Lillestrøm, selv om det har vært en skikkelig berg-og-dal-bane, sier han.

– Både for min og klubbens del har det vært oppturer og nedturer. Det føles bra å forlate klubben nå etter at opprykket er sikret. Det betyr mye for meg at Lillestrøm spiller i Eliteserien, tilføyer han.

Smarason kom til Åråsen-klubben sommeren 2018. Han var toneangivende i sin første sesong i klubben, men siden i fjor har skader skapt trøbbel og ført til lite spilletid.

Nå ser han fram til å komme hjem.

– Jeg går til den beste klubben på Island, som har vunnet ligaen der tre av de siste fire årene og som satser stort. Så jeg går dit som fulltidsproff og har fortsatt like store ambisjoner som spiller, sier Smarason.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto