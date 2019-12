LSK-profiler klarer nesten ikke prate før nedrykksdramaet: - Vil være en katastrofe

Lillestrøm skjelver før skjebnekampen mot Start. Klubben kan oppleve sitt første nedrykk siden 1966.

Det nærmer seg et drama av de helt sjeldne på Åråsen stadion. Onsdag kveld barker Lillestrøm og Start sammen i det som avgjør hvem som får den siste plassen i neste års Eliteserie.

Start vant 2-1 i den første kampen i Kristiansand, det kan dermed gå mot Lillestrøms første nedrykk siden 1966. Da rykket laget ned fra andre til tredje divisjon.

Det er mildt sagt nervøs stemning på Romerike i forkant av kampen som kan endre historien til sportsklubben fra Lillestrøm.

- Jeg avstår å kommentere. Den kampen betyr så mye for meg at jeg ikke vil si noe som helst på forhånd, sier klubblegende Ivar Hoff til Nettavisen under et døgn før avspark.

Tydelig nervøs

Hoff var med på å profesjonalisere Lillestrøm. 71-åringen har serie- og cupgull med gultrøyene på CV-en og har hatt ulike roller i klubben opp i gjennom årene.

Den ellers så snakkesalige Hoff er tydelig ukomfortabel når ordene «Lillestrøm» og «nedrykk» nevnes.

- Jeg vil ikke analysere, tro og håpe nå. Det er 45 år siden vi rykket opp. Det har vært en fantastisk reise som jeg håper skal fortsette. Evaluere og mene vil jeg vente med til onsdagens kamp er over, sier Hoff.

Lillestrøm rykket opp til den øverste divisjonen i 1975. Nå står klubben med en fot i OBOS-ligaen, de er avhengige av seier mot Start for at den historiske rekken med sesonger i landets øverste divisjon ikke skal brytes.

Tidligere spiller og administrerende direktør Frank Grønlund er også preget av situasjonen til klubben i sitt hjerte.

- Jeg er rådløs nå, det er bare å håpe. Jeg håper folk skjønner at de må mobilisere på tribunen. Nå trenger gutta hjelp, sier Grønlund til Nettavisen.

TIDLIGERE FORMANN: Frank Grønlund har tidligere vært i ledelsen i Lillestrøm. Her sammen med daværende kollega Per Mathisen. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)

Han har i likhet med Hoff vært i klubben i en årrekke. Nå frykter han konsekvensene av et eventuelt nedrykk.

- Økonomisk er det en katastrofe. Det er et kostnadsnivå som ligger der og det er ikke bare å skru av det selv om de rykker ned. Da må de si opp folk og det er tøft. Jeg klarer ikke se for meg at de skal tape. Jeg snur meg vekk, sier Grønlund.

Tok grep

Etter elleve kamper uten seier tok Lillestrøm-styret grep og fjernet Jörgen Lennartson fra trenerstolen på Åråsen. Inn hentet de Tom Nordlie fra Skeid.

57-åringen har fått én konkret oppgave, å redde Eliteserie-plassen til kanarifuglene.

- Dette er en utfordring jeg synes er optimal. Målet er å stå i ring sammen om en uke og ha greid dette her, sa Nordlie på pressekonferansen forrige uke.

Nå har utfordringen gått fra å være optimal til å bli formidabel for Nordlie og resten av Lillestrøm-laget.

JUBEL ELLER TÅRER? Lillestrøm håper på jubelscener etter onsdagens kamp mot Start. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Morten Galåsen er Lillestrøm-supporter på sin hals og driver fotballpodkasten «Pyro & Pivo». Han har ikke tro på klubben i sitt hjerte før skjebnekampen.

- Jeg har null tro. 2-1 er i utgangspunktet ikke et så dårlig resultat. Et brukbart utgangspunkt synes mange, men problemet ligger først og fremst på at de fikk enda en opplevelse av å ta ledelsen i en kamp, for så ikke stå distansen ut, sier Galåsen til Nettavisen.

Lillestrøm tok ledelsen gjennom Daniel Gustafsson i bortekampen på Sør-Arena. To mål av Aron Sigurdarson etter pause snudde kampen til Starts fordel.

Lillestrøm-supporteren forsøker å sette ord på følelsen mange likesinnede sitter med kort tid før det skal avgjøres.

- Jeg sover så dårlig for tiden. Klarer ikke å slappe av og jeg er ikke helt tilstede i hverdagen. Allmenntilstanden avviker fra normalen.

- Det er nesten ingen av dagens supportere som har opplevd Lillestrøm på noe annet nivå enn dagens Eliteserie. Du skal være snart 45 år gammel for å i det hele tatt ha vært i live, og gjerne 55-60 år for å huske det. Det er nesten ingen som kjenner en annen tilværelse enn øverste nivå. Det er det ene faste holdepunktet jeg har hatt gjennom livet, at Lillestrøm er på øverste nivå. Alt annet er flyktig og endrer seg, men den er konstant, er den nærmest lyriske beskrivelsen fra Galåsen.

Onsdag kveld får vi svaret på om Nordlie og Lillestrøm klarer å snu underlege til seier, i det som blir veteran Frode Kippe sin siste kamp i den gule trøya. Om han får spille, riktignok.

Utfallet kan bli klubbens første nedrykk på 53 år.

- Det klarer jeg ikke å se det for meg engang. Det er mange år siden vi var nede. Jeg er rimelig nervøs nå, det er én kamp og alt kan skje. Vi har vært der så lenge så det er helt utenkelig, men vi må ikke tro at det ikke kan skje. Det har vært stille i byen den siste tiden. Det er stille før stormen, avslutter en tydelig nervøs Grønlund.

Den avgjørende kvalik-kampen mellom Lillestrøm og Start spilles onsdag kveld klokken 19.00.

Nettavisen er på plass på Åråsen og følger dramaet. Kampen kan du også følge direkte i vårt livesenter.