LSK-seier i sesongåpningen uten å imponere, Ranheim og Tromsø vant også

Lillestrøm gjorde jobben borte mot Grorud i første serierunde og vant 1-0, men imponerte ikke. Samtidig vant både Tromsø og Ranheim sine oppgjør med ett mål.

Dermed fikk alle de tre lagene som rykket ned fra Eliteserien i 2019 en pangstart på 2020-sesongen i 1. divisjon.

I Groruddalen yppet nyopprykkede Grorud seg mot stormakten Lillestrøm, og var ved flere anledninger nære på å ta ledelsen. Likevel var det de svartkledde gjestene fra Lillestrøm som stakk av med alle tre poengene. Kampene eneste scoring ble kriget inn av Fredrik Krogstad etter 66 minutter.

Også i Tromsø ble det bare scoret ett mål. Lasse Nilsen satte inn 1-0 for hjemmelaget etter halvtimen med en lobb etter at Raufoss-målvakt Ole Kristian Lauvli klarerte ballen rett i beina på Nilsen. Flere mål ble det ikke på Alfheim.

Målrikt lokaloppgjør

I lokaloppgjøret mellom Stjørdals-Blink og Ranheim ble det flere mål. Fjorårets eliteserielag ledet 1-0 til pause, før hjemmelaget utlignet like etter pause. Så scoret Ranheim to kjappe, før Stjørdals-Blink igjen reduserte til 2-3. Det ble også sluttresultatet.

Det var likevel ikke rundens mest målrike kamp. Den kom i Sandnes, der Sandnes Ulf slo Øygarden 4-3 etter et selvmål av Øygarden-spiller Andreas van der Spa fire minutter før slutt til 4-3 til hjemmelaget.

Tabelltopp for Ull/Kisa

Ull/Kisa knuste Strømmen 4-0 og leder også 1. divisjon med best målforskjell. De ledet 2-0 etter 16 minutter og 3-0 til pause. Tidligere Lillestrøm-spiller Stian Ringstad fastsatte sluttresultatet til 4-0 etter 72 minutter.

Fire mål scoret også Sogndal i deres 4-1-seier over Åsane. Det sto 1-1 til pause, men en mektig andreomgang av gjestene fra saftbygda sørget for tremålsseier og 2.-plass på tabellen.

Jervs nysignering Diego Campos presenterte seg for det norske publikumet med en vanvittig scoring etter halvtimen på KFUM-Arena med et volleyskudd fra 20 meter via stanga og i mål. Det holdt likevel ikke - David Tavakoli utlignet etter 57 minutter og Olav Øby avgjorde til KFUMs fordel minuttet før full tid. Dermed vant Oslo-laget 2-1.

