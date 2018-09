LSK-sesongen perfekt også etter mesterligaåpning

LSK Kvinner slo russiske Zvezda 3-0 i mesterligaens 16-delsfinale og er dermed oppe i 21 seirer på like mange kamper i år.

Seiersrekken til Hege Riises lag skulle i utgangspunktet settes på sin hittil største prøve i hjemmekampen mot den russiske klubben, som attpåtil måtte spilles i Jessheim. I stedet gjorde gultrøyene kort prosess med to tidlige mål og punkterte langt på vei kampen om avansement med nok en scoring.

Anja Sønstevold, Ingrid Kvernvolden og et selvmål sørget for hjemmejubel blant 710 tilskuere på Jessheim stadion. LSKs seiersrekke i år omfatter 17 seriekamper, 3 cupkamper og 1 mesterligakamp.

Etter halvannet minutt scoret venstreback Sønstevold ledermålet. Emilie Haavi fikk igjen ballen etter sitt hjørnespark fra venstre, og innlegget nådde Sophie Roman Haug inne foran mål. Hennes avslutning ble blokkert, men ballen falt til Sønstevold, som knallet den i mål via en liggende motspiller.

Haavi herjet

Noen minutter senere måtte gjestenes ukrainske landslagskeeper Jirina Zvaritsj for første, men langt fra siste gang vise klasse. Kvernvolden prøvde seg fra distanse med et skudd som så ut til å duppe inn rett under tverrliggeren, men keeper lå strak og slo ballen over.

Hun utsatte bare LSK-jubelen for 2-0 i noen få minutter. I det 14. minutt spilte Guro Reiten fram Haavi, som la inn foran mål. Igjen prøvde Haug seg med en avslutning som ble blokkert, men denne gang falt ballen til Kvernvolden. Hun pirket ballen inn.

Haavi herjet på venstrekanten godt støttet av Sønstevold, og Zvezda hadde mer enn nok med å tette igjen bakover. Det russiske laget skapte ingenting framover på banen.

Hjulpet av noen unødvendige balltap for LSK yppet Zvezda seg litt mer etter pause, men uten å sette Cecilie Fiskerstrand i målet på noen prøver. I motsatt ende av banen hadde LSK derimot noen kjempesjanser til å øke ledelsen.

Sjansefest

I det 57. minutt fikk Reiten ballen alene foran mål på innlegg fra Sønstevold, men skjøt over. Ti minutter senere stusset Haug et langt oppspill så Reiten var gjennom, men Zvaritsj svarte med en strålende redning.

I det 73. minutt nikket Haug rett utenfor da Haavi stormet til dødlinja og la inn.

Da scoringen omsider kom i det 80. minutt, var det i form av et selvmål. Haavis hjørnespark fra venstre ble stusset ved nærmeste stolpe, og gjestenes kaptein Olesja Kurotsjkina greide ikke å komme seg unna. Ballen spratt i armen hennes og gikk inn.

Zvezdas noterte sin første sjanse med et frispark rett utenfor i nest siste minutt.

Med 3-0 ligger LSK meget godt an i kampen om plass i åttedelsfinale før returkampen, som spilles om to uker. Det skjer ikke i Zvezdas hjemby Perm, men i Moskva 1160 kilometer lenger vest. LSK kan altså ikke klage altfor høyt over at laget ble «forvist» fra Lillestrøm til Jessheim.

(©NTB)

