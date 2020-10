LSK slo Sandnes Ulf - avanserte til direkte opprykksplass

Åråsen-klubben fortsetter sin gode form i OBOS-ligaen.

LILLESTRØM-SANDNES ULF 4-2

Det ble en fartsfylt og målrik kamp på Åråsen da LSK slo Sandnes Ulf i søndagens OBOS-ligakamp. Scoringer av Fredrik Krogstad, Tryggvi Haraldsson, Kaan Kairinen og Thomas Lehne Olsen sikret seieren for Romerikingene.

Kent Håvard Eriksen utlignet hjemmelagets tidlige ledelse etter et kvarter, men derfra og ut kjørte LSK kampen mot et tamt Ulf-lag.

I løpet av to minutter i den første omgangen scoret LSK to kjappe mål. Først en drømmescoring av de sjeldne ved den islandske debutanten Haraldsson, som bøyde ballen i krysset fra rundt 20 meter. Kairinen uttøkte kun minuttet senere.

I den andre omgangen økte Lehne Olsen til 4-1 og kampen var i praksis avgjørt med nesten en hel omgang igjen.

Christian Landu Landu sørget for et trøstemål for gjestene med 20 minutter igjen.

Etter søndagens seier er LSK oppe på 2. plass i OBOS-ligaen, fire poeng bak serieleder Tromsø og med en luke på to poeng ned til Sogndal på kvalifiseringsplass.

Lillestrøm er nå ubeseiret på de siste 14 kampene i OBOS-ligaen.