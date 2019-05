LSK-spiller tirret på seg supportere, bråk etter rivaloppgjøret

Aleksander Melgalvis forsøkte å plante et Lillestrøm-flagg i midtsirkelen på Vålerengas hjemmebane lørdag. Da kokte det over for enkelte på tribunen.

Facebook

Facebook Twitter

Twitter Kopier lenke

Episoden utspilte seg etter kampslutt i eliteserieoppgjøret i Oslo. TV-bildene viste at enkelte av hjemmelagets supportere ble kraftig provosert av Lillestrøm-spillerens stunt etter at Vålerenga hadde blitt ydmyket 0-3 på eget gress. Melgalvis klarte ikke å få flagget til å stå i kunstgresset, men det var uansett nok til å sette sinnene i kok. Enkelte supportere stormet ut på banen og ble møtt av tilreisende fans fra Lillestrøm. Flere personer var involvert i bråket før det ble roet ned av sikkerhetsvaktene på arenaen. – Tanken var å feire med fansen. Det var seiersrusen som tok litt overhånd. Det er kjedelig at det ble sånn etterpå, sier Melgalvis til VG om episoden. – Jeg ser at det er provoserende etter et 0-3-tap, fortsetter han. Lørdagens rivaloppgjør ble et mareritt for Vålerenga. Etter en god sesongstart kom de kraftig ned på jorda med stortapet mot LSK. I tillegg ble Fitim Azemi utvist og Aron Dønnum måtte forlate banen med skade før pause. (©NTB)