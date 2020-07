LSK tapte mot dumpekandidat og slaktes for forsvarsspillet: - Det er fryktelig

Lillestrøm sløste med sjansene hjemme mot Stjørdals/Blink og tapte for det nyopprykkede laget.

LILLESTRØM - STJØRDALS/BLINK 0-1:

Lille Stjørdals/Blink rystet Lillestrøm og slo kanarifuglene på Åråsen etter at hjemmelaget sløste med sjansen og gjorde en stor forsvarstabbe.

Stjørdals/Blink-spiss Lillebo scoret alene med keeper etter at Lillestrøm kastet ballen rett til motstanderne i første omgang. Joacim Jonsson slaktet Lillestrøms forsvarsspill i Eurosport-studioet.

- Har du sett! Det er jo et helt fryktelig forsvarsspill av Marius Amundsen. Herregud, for et forsvarsspill, for et stopperspill, sa en kritisk Joacim Jonsson i Eurosports fotballstudio.

Lillestrøm presset på mot Stjørdals/Blink gjennom hele kampen, men maktet ikke å få ballen i mål.

Lillestrøm-press fra start

Lillestrøm var på fra start av i kampen, og leverte flere målsjanser de første minuttene.

Det gikk bare to minutter før Lillestrøm var farlig frempå, og Ebiye Moses trodde han hadde sendt hjemmelaget opp i føringen.

Daniel Gustafsson slo inn i feltet, Lehne Olsen bommet på ballen og den gikk videre til Moses som nikket ballen i mål. Men linjedommeren vinket av for offside, og målet ble ikke stående.

Ikke lenge etter kom Moses plutselig alene med keeper, men da gikk ikke ballen i mål. Med litt ryggsekk og litt for hard på foten sendte nigerianeren ballen et godt stykke over mål.

Lillestrøm fortsatte å kjøre på, og etter åtte minutter spilte Kanari-trøyene seg fint gjennom trønderens forsvar, og Lehne Olsen fikk avsluttet fra elleve meter. Men spissen sitt forsøk gikk høyt over mål.

Stjørdals/Blink hadde lite ball det første kvarteret, men ble litt varmere i trøya utover i omgangen, og kom på noen småfarlige visitter i Lillestrøms sekstenmeter etter hvert.

- Fryktelig forsvarsspill

Mens Lillestrøm slet med effektiviteten og presisjonen, ga dem Stjørdals/Blink en skikkelig gavepakke etter 33 minutter.

Et innkast fra hjemmelaget ble kastet rett i beina på motspiller Kartum. Han tenkte raskt og sendte gjennom Lillebo, som holdt unna mot Salquist og plasserte ballen i mål. Mot spillets gang tok miniputten Stjørdals/Blink ledelsen mot storlaget Lillestrøm.

UTNYTTET DÅRLIG FORSVARSSPILL: Stjørdals-Blinks Mats Lillebo jubler etter 0-1 målet under 1. divisjonskampen i fotball mellom Lillestrøm og Stjørdals-Blink på Åråsen stadion. Foto: Annika Byrde (NTB scanpix)

Hjemmelaget prøvde og prøvde, men det ble lite ut av det de forsøkte på, og Stjørdals/Blink ledet 1-0 til pause.

- Det er skuffende og urovekkende. Fortsetter det her med å skape lite målsjanser, lite mål og de ikke får i gang Lehne Olsen, da blir det en stressende situasjon, sa Jonsson i pausen.

Samme spor

Lillestrøm fortsatte i samme spor i andre omgang. Mye balltrilling, men lite presisjon og effektivitet foran mål. Stjørdals/Blink la seg dypt og satset på kontringer.

Både Krogstad og Melgalvis kom til gode muligheter i starten av andre omgang uten å få ballen på mål. Så begynte det å svinge på Åråsen.

I det 76. minutt ropte Lillestrøm-spillerne på indirekte frispark i Stjørdals/Blink sekstenmeter, etter at Frenderup tok i mot en ball fra Jatta. Men dommeren lot spillet gå videre og mente tilbakespillet ikke var med intensjon.

Bare to minutter etter kunne trønderne avgjort kampen, da Kartum kom alene med keeper. Men Christiansen i LSK-buret reddet avslutningen mesterlig.

Så var det Lillestrøm sin tur til å spolere en enorm mulighet. Et innlegg fra venstre ble slått inn til Kind Mikalsen som ikke nådde frem til ballen, og så headet Ødemarksbakken like utenfor fra syv meter.

Lehne Olsen fikk også en stor mulighet på overtid, men Frenderup leverte en enorm redning for trønderne.

Lillestrøm fortsatte å presse på mot slutten, men gjestene sto i mot og sikret en skikkelig skrell.