LSK to poeng unna opprykk

Lillestrøm tok et langt steg mot å gjøre oppholdet i 1. divisjon kortest mulig med 2-0 over KFUM i onsdagens hengekamp. Laget mangler to fattige poeng.

Thomas Lehne Olsens scoring like før pause og Kaan Kairinens fulltreffer like etter pause ble avgjørende. Lillestrøm kan avgjøre det hele allerede søndag når laget møter HamKam på Briskeby. Går ikke det, er Grorud motstander hjemme 13. desember. Det kan også gå veien hvis Sogndal avgir poeng på sine to kamper mot Ull/Kisa og Åsane. Lillestrøm var ikke langt unna å finne nettmaskene tidlig i 1. omgang. Tryggvi Haraldsson hadde blant annet en treffer i aluminiumen på et skudd like utenfor 16-meteren, men KFUM slapp innledningsvis med skrekken. Hjemmelaget var klart friskest det første kvarteret, men uten å finne nettmaskene. LSK holdt trykket oppe stort sett gjennom hele 1. omgang, og to minutter før sidebytte dukket Thomas Lehne Olsen opp inne i feltet og headet inn det presise overlegget fra pendlerkollega Aleksander Melgalvis. Sju minutter etter pausen snappet LSKs Kaan Karinen ballen på midtbanen. Han tok den med seg fram til 25 meter hvor han slo til med et skudd som duppet i mål til 2-0. (©NTB)

