LSK-treneren fikk cuphilsen fra Manchester City

Den suverene serielederen sendte sine gratulasjoner.

LSK-trener Arne Erlandsen mottok nylig gratulasjoner fra Premier League-lederen Manchester City for å ha ledet kanarifuglene til cuptriumf i desember.

Onsdag la LSK ut en kopi av brevet fra den engelske storklubben på sin Twitter-konto.

- På vegne av Manchester City Football Club vil jeg gratulere deg etter at Lillestrøm SK vant den norske cupen i 2017-sesongen. Dere må alle være stolte, heter det i brevet.

Erlandsen ledet LSK til cuptriumf over Sarpsborg i desember i en kamp som kanskje huskes best for flere feilaktige dommeravgjørelser. Triumfen var «kanarifuglenes» sjette cuptittel.

Hyggelig brev i posten til cupmester Arne Erlandsen fra Premier League-leder Manchester City og klubbdirektør Ferran Soriano. 😁👏 pic.twitter.com/9badoJbKLp — Lillestrøm SK (@LillestromSK) January 2, 2018

Gratulasjonen, som er adressert til LSK-trener Erlandsen, er underskrevet av Manchester Citys klubbdirektør Ferran Soriano.

Manchester City leder Premier League suverent med hele 12 poeng ned til Manchester United på andreplass.

(©NTB)

Mest sett siste uken