LSKs gullhåp svinner etter ny hjemmesmell

Seieren glapp for LSK Kvinner etter tre baklengsmål på et snaut kvarter. Avaldsnes vant 3-1 og kan ha knust vertenes drøm om nok et seriegull.

Det så lovende ut for LSK da Tonje Pedersen gjorde 1-0 halvveis ut i første omgang. Langskuddet gikk via tverrliggeren og i mål. Men hjemmelaget skulle få svi for sløste sjanser. Avaldsnes hadde nesten ikke skapt noe i LSK-hallen før Rasheedat Ajibade utlignet med en vakker scoring i det 72. minutt. Hun fikk ballen feilvendt og fyrte inn 1-1 i høyre kryss. Åtte minutter senere var Justine Vanhaevermaet uheldig og satte ballen i eget nett. Hun kom borti innlegget til Holmfridur Magnusdottir, og det var nok til at ballen endret retning. Tidligere LSK-spiller Elise Thorsnes sikret en knallsterk seier for Avaldsnes i sluttminuttene. Veteranen skar innover i banen og sendte ballen mot nærmeste stolpe. Hun kunne med glede se den snike seg inn bak Ida Norstrøm. LSK Kvinner har vunnet Toppserien seks sesonger på rad, men i år ser rekken ut til å bli brutt. Romerikslaget har tapt tre av sine fem siste seriekamper, og med tre kamper igjen ligger de gul- og svartkledde tre poeng bak Vålerenga. Serielederen kan øke luken med seier over gullutfordrer Rosenborg søndag. Avaldsnes er heller ikke ute av tittelracet. Rogalendingene er à poeng med VIF, men har én kamp mer spilt. (©NTB)