LSKs «VM-tilskudd» halveres etter sen regelendring

LSK Kvinner så for seg å bli kompensert med 800.000 kroner som storleverandør av spillere til den norske VM-troppen. Nå må klubben nøye seg med halvparten.

Årsaken er at Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) kort før VM-start i Frankrike har besluttet å endre hvem som skal nyte godt av kompensasjonspengene, melder NRK.

Mens det tidligere har vært spillernes nåværende klubber som har mottatt hele summen, skal nå halvparten gå til klubbene spilleren spilte for i alderen 12 til 22 år.

For en rekke mindre norske klubber gir det et overraskende og til dels solid tilskudd til klubbkassa, mens for LSK Kvinner betyr endringen et betydelig bortfall av inntekter. I alt dreier det seg om rundt 400.000 kroner.

– Det er masse penger for en klubb som oss, og vi fikk jo beskjeden vel sent, sier daglig leder Emma Helena Sørensen til statskanalen.

Romeriksklubben har ikke mindre enn åtte spillere i Martin Sjögrens norske VM-tropp.

Daglig leder Sørensen understreker at hun ser verdien i at også andre får en del av kaka.

Trondheims-Ørn har ingen spillere i VM-troppen, men Guro Reiten, Lisa-Marie Karlseng Utland og Ingrid Syrstad Engen gikk alle gradene i klubben i ung alder. Nå får klubben et betydelig antall tusen kroner inn på konto.

– Dette er som å få en ny sponsor for oss. Dette var penger vi ikke hadde budsjettert med, sier daglig leder Torgrim Olsen til NRK.

Det samme gjelder flere andre mindre klubber.

