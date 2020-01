Lucas Braathen leder slalåmrennet i Kitzbühel etter den første omgangen

Norsk sensasjon i den første omgangen av slalåmrennet i Kitzbühel.

Saken oppdateres!

Lucas Bråthen leder slalåmrennet i Kitzbühel. Nordmannen er 33 hundredeler foran Daniel Yule fra Sveits.

Fra startnummer 34 kjørte nordmannen ned til en sensasjonell ledelse.

- Jeg må klype meg i armen, det er vanvittig bra, kommenterte NRKs alpinekspert, Marius Arnesen.

Braathen tok ledelsen til første mellomtid, lå 0,18 bak på andre, men derfra og ut var nordmannen raskest.

De 30 første løperne var ferdige og Braathen kjørte ned til ledelse fra et høyt startnummer. 19-åringen sin beste prestasjon fra tidligere i verdenscupen er en femteplass.

Nå har Braathen er gyllen mulighet til å forbedre det resultatet.

- Jeg tenkte at det er bullshit, at det ikke stemmer. Jeg hørte at mange ropte og skrek, og tenkte at det var topp 30, så så jeg grønne tall, sier Braathen til NRK om ettallet når han kom i mål etter første omgang i slalomrennet.

- Nå er det bare å nullstille, sier 19-åringen før andreomgangen.

Henrik Kristoffersen tapte mye tid på toppen av løypa, fortsatte å legge igjen tid i midten, men hentet seg inn i den nedre delen av Kitzbühel-løypa søndag.

Kristoffersen er 75 hundredeler bak Braathen på 8.plass. Sebastian Foss Solevåg er nummer 15, 90 hundredeler bak lederen.

– Alt er mulig i andreomgangen, sa Kristoffersen til NRK og la til at han håpet på en mer svingete løype i finaleomgangen.

Den andre omgangen i Kitzbühel starter klokken 13.30.