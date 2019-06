Lucy Bronze bet seg merke i norske uttalelser før kamp

Høyrebacken fikk med seg at de norske spillerne mente England ikke var så glade i å løpe. Lyon-profilen svarte med to målpoeng og storspill i kvartfinaleseieren.

NORGE - ENGLAND 0-3:

LE HAVRE (Nettavisen): Før torsdagens kamp ble det gjort et poeng ut av at det norske laget hadde tilbakelagt flere kilometer enn det engelske i VM.

Flere av de norske spillerne ga uttrykk for at de håpet å løpe England i senk, men på Stade Oceane var det først og fremst Lucy Bronze som senket Norge.

Høyrebacken var svært livlig fra sin høyreback-posisjon. Hun satte opp 1-0, assisterte 2-0, før hun til slutt tok ansvar også selv og satte inn 3-0.

Lyon-spilleren forteller at hun fikk med seg uttalelsene fra de norske spillerne før kampen.

- Vi hørte noen kommentarer før kampen om at de norske spillerne sa at England ikke liker å løpe så mye, noe som egentlig er det jeg liker, forteller hun til Nettavisen.

- Inspirerte det deg?

- Jeg ble kanskje ikke inspirert, men jeg trodde kanskje de ville gi meg mer rom enn jeg normalt får, sier hun og legger til at også hun var rammet av viruset som har herjet i den engelske troppen inn mot kampen mot Norge.

- Jeg var litt syk i dag, men det er fint å ha litt rom på høyre og linke opp med Nikita (Parris), forteller hun før hun blir dratt inn mot den obligatoriske pressekonferansen av den engelske pressesjefen.

SCORET: Bronze var involvert i det aller meste England foretok seg mot Norge. Foto: Loic Venance (AFP)

Klarte ikke å demme opp



Norges venstreback Kristine Minde hadde i perioder mer enn nok med å forsøke å stoppe Bronze i torsdagens kvartfinale.

Wolfsburg-spilleren slet til tider i posisjonsspillet, og fikk heller ikke hjelpen hun hadde trengt fra kantspiller Guro Reiten og midtstopper Maria Thorisdottir før pause.

- Jeg visste det kom til å bli en tøff oppgave på kanten, slik det også har vært i de andre kampene. Selvfølgelig skulle jeg ønske at jeg hadde klart å løse noen av situasjonene enda bedre, sier hun til Nettavisen etter kampslutt.

- Var planen at du egentlig skulle fått mer hjelp fra de rundt deg for å demme opp for Englands høyreside?

- Ja, altså, jeg har ikke sett situasjonene, så vi må få analysert hva som gikk galt i de situasjonene. Vi møter noen veldig gode angrepsspillere, så det var en tøff oppgave.

Bronze selv uttaler til Nettavisen at hun ble overrasket over hvor store rom hun fikk på sin side, og landslagssjef Martin Sjögren måtte etter hvert ta grep for å stoppe spilleren som til daglig spiller med Ada Hegerberg i Lyon.

- Vi hadde jo forberedt oss på det. Så gjorde vi en liten justering med Guro og Karina, men det påvirket ikke sånn alt for mye, det var mest for å få begge to med i angrepsspillet. I pausen kunne vi vise bilder, som at vi ønsket å komme ut med Maria litt tidligere fordi Kristine ble veldig ensom der ute. Men igjen, med spillerne de (England) har, og spesielt Lucy Bronze, så er det vanskelig å forsvare seg mot, sier Sjögren.

TUNGT: Kristine Minde måtte skuffet innse at VM-eventyret er over etter 0-3 mot England. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Perlescoring



For Bronze var virkelig i perlehumør torsdag.

Hun kom stadig som en rakett fra sin backposisjon, og allerede etter tre minutter hadde hun notert en målgivende pasning da hun fant Jill Scott inne i feltet etter å ha passert Minde.

På 2-0-scoringen var hun tredje sist på ballen, og etter pause avsluttet hun scoringsballet med et skudd fra distanse.

Et engelsk frisparktrekk endte ute i returrom hos backen, som blåste til fra distanse. Ingrid Hjelmseth fikk aldri opp hendene i tide og sørget for den tredje engelske scoringen for kvelden, og Bronzes andre målpoeng.

- Norge var med i kampen i perioder og jeg synes de spilte bra, men jeg synes vår kvalitet kom til syne spesielt på siste tredjedel av banen. Vi følte vi kunne score i hvert angrep, og både forsvaret og keeperspillet var solid, sier Bronze etter kampslutt.

Seieren gjør at mesterskapet er over for Norges del, mens «Lionesses» øyner en VM-medalje.

Phil Neville, som på pressekonferansen etter torsdagens kamp fortalte at Bronze fortjener å vinne Ballon d'Or, skal nå lede England i semifinale mot vinneren av kampen mellom Frankrike og USA.

Deretter venter enten bronsekamp eller finale.