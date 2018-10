Lue overlevde bare seks kamper uten LeBron James

Tyronn Lue, som har trent Cleveland Cavaliers til NBA-finale tre år på rad og til tittelen i 2016, fikk søndag sparken seks kamper inn i den nye sesongen.

Uten superstjernen LeBron James, som forlot klubben til fordel for Los Angeles Lakers, har Cavaliers tapt sine seks første kamper i høst. Etter lørdagens 107-119-nederlag mot Indiana Pacers sa klubbledelsen stopp.

– Det var en veldig vanskelig avgjørelse, spesielt i lys av det han har gjort for oss, sa sportsdirektør Koby Altman.

Lue ble hovedtrener i januar 2016, etter at Dave Blatt fikk sparken. Noen måneder senere førte han klubben til dens første NBA-tittel noensinne, og den første tittelen for et Cleveland-lag i noen idrett siden 1964.

Laget tok seg til finale også i 2017 og 2018, men tapte da for Golden State Warriors. Så forsvant James, og Cavaliers ble et helt annet lag. Det kostet 41-årige Lue jobben.

– Vi har respekt og beundring for Ty ikke bare som trener, men som menneske. Han vil alltid bli husket for å ha ført et veldig spesielt Cavs-lag til tittelen, sa Altman.

LeBron James tvitret sin hilsen til Lue.

– Takk for minnene og for vårt samarbeid om å hente et fortjent trofé til byen og tilhengerne. Du vet hvor du finner meg, skrev han.

(©NTB)

