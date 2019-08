Luis Enrique mistet datteren til kreft

Xana (9) måtte gi tapt for sykdommen.

Den tidligere Barcelona- og Spania-sjefen Luis Enrique mistet torsdag kveld sin datter Xana (9). I en offisiell uttalelse forteller Luis Enrique at datteren til slutt tapte kampen for kreft.

Hun led av av osteosarkom, bedre kjent som benkreft, og har kjempet i fem måneder mot kreften.

- Vi kommer til å savne deg, men vi skal minnes deg hver dag resten av våre liv med håpet om at vi en dag kommer til å møtes igjen. Du vil være stjernen som leder vår familie, skriver familien i den offisielle meldingen.

Tidligere denne sommeren ble det klart at Luis Enrique valgte å fratre sin stilling som landslagssjef for Spania. Den gangen uttalte det spanske fotballforbundet at grunnlaget var «personlig».

Han har siden blitt erstattet av sin assistenttrener Roberto Moreno. Den tidligere midtbanestjernen, som i sin aktive karriere spilte i Real Madrid og Barcelona, tok over Spania etter VM i 2018.

Luis Enrique har også vært trener for Barcelona, og i 2015 sikret han «El Triple» med klubben, som innebærer å vinne Champions League, La Liga og den spanske cupen.